Le Houston Dynamo offre des billets gratuits à ses supporters pour le prochain match en raison de l’absence de Messi.

Lionel Messi n’a pas joué lors du dernier match de l’Inter Miami en Major League Soccer (MLS), une décision prise par précaution. Bien qu’il ne ressente aucune douleur, Tata Martino, coach de l’équipe, souhaitait accorder un repos à sa superstar. Les adversaires du jour, le Houston Dynamo, avaient largement promu le match en s’attendant à la présence de Messi, mais celui-ci a finalement brillé par son absence. L’Inter Miami a perdu la rencontre 1-4, et les fans se sont exprimés sur les réseaux sociaux, qualifiant la situation de « blague de la ligue ». En guise d’excuse, le club a décidé d’offrir des billets à tous les spectateurs insatisfaits pour un prochain match de Dynamo en MLS.
Sommaire
Réactions mitigées des fans
L’absence de Messi a suscité des réactions négatives et de nombreux supporters ont rapidement manifesté leur mécontentement. Certains ont même proposé « un remboursement des billets », une demande qui, bien que satisfaite de manière différente, a mené à des excuses officielles du Houston Dynamo. Le club espérait un stade plein pour vivre l’expérience de voir Messi et d’autres grandes stars sur le terrain.
La solution : offrir des billets pour le prochain match
Face à la colère des supporters, l’équipe a pris des dispositions avant le match contre l’Inter Miami pour résoudre la situation. Ils ont ainsi décidé de compenser tous ceux qui étaient attendus pour cette rencontre en offrant des billets gratuits pour le prochain match.
La capacité du stade est de 22 000 spectateurs, et la présence enregistrée était de 20 810, un quasi complet. Les billets pour assister à la rencontre en direct variaient de 80 à 200 dollars. Le Houston Dynamo a ainsi « réparé » son double échec en donnant à ses fans l’opportunité de voir leur équipe gratuitement lors du prochain match de MLS.
