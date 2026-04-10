Chicharito Hernandez se dirige vers la Coupe du Monde 2026 : annonce-t-il sa retraite ?

Tout au long des réseaux sociaux, Fox Sports aux États-Unis a annoncé une signature marquante pour la Coupe du Monde 2026. Javier Hernandez, mieux connu sous le nom de Chicharito, sera présent à la Coupe du Monde, mais pas sur le terrain avec l’équipe nationale mexicaine ; il le fera avec la chaîne de télévision.
Sommaire
Chicharito, un nouveau rôle à la Coupe du Monde
Chicharito a été désigné pour analyser la plus grande compétition sportive du monde. Cette annonce survient après une période compliquée marquée par son départ controversé de Chivas dans la Liga MX.
Chicharito prend-il sa retraite avant la Coupe du Monde 2026 ?
Javier Hernandez n’a pas encore trouvé de club pour poursuivre sa carrière, mais il n’a pas annoncé sa retraite. Pour l’instant, il se concentrera sur son rôle à la télévision aux États-Unis.
Retour sur le départ de Chicharito des Chivas
En décembre dernier, le buteur a quitté le football mexicain après un second passage à Guadalajara. Ce départ s’est fait dans des conditions difficiles, malgré les attentes et l’enthousiasme d’arrivée.
Les controverses, une performance déclinante, une attitude médiocre et des critiques acerbes ont conduit à la rupture entre l’institution de Guadalajara et ce joueur emblématique. Hernandez a quitté le club après avoir raté un penalty lors du match retour des Quarts de Finale de l’Apertura 2025 contre Cruz Azul, un moment qu’il a décrit comme « le plus douloureux » de sa carrière.
Faits marquants de sa seconde aventure à Chivas
- 41 matchs officiels
- Des blessures et un manque de régularité
- 4 buts (3 en Liga MX et 1 en Concacaf)
- 1 titularisation
- 1 penalty manqué
Sophie Ducrocher est le symbole d’une cheffe de rédaction qui allie avec brio la finesse de l’éditorialiste et la poigne d’une responsable d’équipe. Brillante, déterminée et dotée d’un esprit analytique affûté, elle est diplômée de la prestigieuse École Supérieure de Journalisme de Paris, une institution qui a façonné de nombreux talents du journalisme français.
À la tête de la rédaction du journal Première Édition, Sophie s’illustre par sa capacité à décortiquer les événements actuels avec perspicacité et un sens critique acéré. Son éditorial hebdomadaire est une référence pour les décideurs, les intellectuels et les passionnés d’analyse politique et sociale. Sophie a gravi les échelons du monde journalistique en s’appuyant sur une éthique de travail rigoureuse et une vision novatrice du métier. En tant que cheffe de rédaction, elle impulse une dynamique d’excellence et d’innovation, encourageant ses équipes à explorer des angles originaux et à produire un contenu de qualité qui fidélise un lectorat exigeant.
Elle incarne le rôle d’une éditorialiste influente et d’une meneuse d’hommes et de femmes avec un leadership naturel et respecté. Son engagement pour le journalisme d’investigation et son intuition pour les sujets d’avant-garde font d’elle une voix incontournable dans le paysage médiatique français.