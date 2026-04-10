Chicharito Hernandez se dirige vers la Coupe du Monde 2026 : annonce-t-il sa retraite ?

Tout au long des réseaux sociaux, Fox Sports aux États-Unis a annoncé une signature marquante pour la Coupe du Monde 2026. Javier Hernandez, mieux connu sous le nom de Chicharito, sera présent à la Coupe du Monde, mais pas sur le terrain avec l’équipe nationale mexicaine ; il le fera avec la chaîne de télévision.

Chicharito, un nouveau rôle à la Coupe du Monde

Chicharito a été désigné pour analyser la plus grande compétition sportive du monde. Cette annonce survient après une période compliquée marquée par son départ controversé de Chivas dans la Liga MX.

Le joueur mexicain analysera la Coupe du Monde à la télévision.

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Chicharito prend-il sa retraite avant la Coupe du Monde 2026 ?

Javier Hernandez n’a pas encore trouvé de club pour poursuivre sa carrière, mais il n’a pas annoncé sa retraite. Pour l’instant, il se concentrera sur son rôle à la télévision aux États-Unis.

Retour sur le départ de Chicharito des Chivas

En décembre dernier, le buteur a quitté le football mexicain après un second passage à Guadalajara. Ce départ s’est fait dans des conditions difficiles, malgré les attentes et l’enthousiasme d’arrivée.

Les controverses, une performance déclinante, une attitude médiocre et des critiques acerbes ont conduit à la rupture entre l’institution de Guadalajara et ce joueur emblématique. Hernandez a quitté le club après avoir raté un penalty lors du match retour des Quarts de Finale de l’Apertura 2025 contre Cruz Azul, un moment qu’il a décrit comme « le plus douloureux » de sa carrière.

Faits marquants de sa seconde aventure à Chivas