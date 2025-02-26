Trive Afrique du Sud nomme Jimmy Moyaha au poste de Directeur Non-Exécutif

Trive South Africa renforce son équipe de direction avec la nomination de Jimmy Moyaha

Trive South Africa a récemment annoncé la nomination de Jimmy Moyaha en tant que nouveau Directeur Non-Exécutif. Avec cette décision stratégique, l’entreprise accueille un expert financier chevronné dans son équipe de direction. Moyaha est le fondateur et directeur général de Lebowa Capital.

Une expertise reconnue dans le secteur financier

Jimmy Moyaha est une figure bien connue du secteur financier en Afrique du Sud, apportant avec lui de nombreuses années d’expérience réglementaire et stratégique. Il gère également la Lotus Academy, qu’il a fondée, une plateforme éducative en ligne dédiée aux instruments financiers.

Dans un post LinkedIn, Moyaha s’est déclaré enthousiaste à l’idée de rejoindre Trive South Africa dans ce nouveau rôle consultatif. “J’ai consacré des années de ma vie à comprendre les lois et les régulations de ce secteur, surtout sur le continent africain. J’ai toujours plaidé pour une meilleure industrie pour tous ceux qui y opèrent,” a-t-il affirmé.

Un parcours impressionnant avec des acteurs majeurs de l’industrie

Moyaha a acquis une solide réputation grâce à son travail avec des plateformes financières significatives, telles que MoneyWeb et l’Autorité de Conduite du Secteur Financier (FSCA). Son expérience comprend aussi un rôle de consultant indépendant chez Axi et des années d’expertise chez IG. Selon la société, le rôle de Moyaha chez Trive South Africa s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer le leadership et à solidifier la présence sur le marché.

Alors que Trive étend ses services dans la région, l’entreprise a souligné que l’expertise de Moyaha sera cruciale pour façonner les stratégies réglementaires et les meilleures pratiques de l’industrie.

Réflexions sur la régulation du secteur

Lors d’un commentaire sur les régulations concernant les fournisseurs de signaux de trading l’année dernière, Moyaha a déclaré : “Les signaux sont de nature consultative,” ajoutant qu’ils fournissent des niveaux de prix clairs et des paramètres de gestion des risques pour ceux qui les utilisent. “Les services de conseil ont toujours été des services réglementés,” a-t-il insisté.

“La FSCA a déjà souligné à plusieurs reprises que les fournisseurs de signaux doivent être correctement licenciés et réglementés pour offrir ces services,” a-t-il précisé, notant que cette première amende illustre les conséquences potentielles d’une absence de réglementation adéquate pour un fournisseur de services.