ATFX, IG Group, Trive Afrique du Sud et bien d’autres : Les mutations stratégiques de la semaine

Une Semaine de Changements Significatifs dans le Monde Financier

Cette semaine, plusieurs mouvements notables ont marqué le paysage des entreprises financières, avec des nominations et départs clés dans des sociétés de renom telles qu’ATFX, IG Group, Trive South Africa et CMC Markets. Voici un aperçu des changements de direction les plus significatifs.

ATFX Recrute Paresh Patel d’FXCM en tant que Responsable Mondial du Risque et de la Négociation

Parmi les évolutions marquantes de cette semaine, le courtier fintech mondial ATFX a annoncé l’engagement de Paresh Patel en tant que Responsable Mondial du Risque et de la Négociation. Selon une annonce faite par Patel sur LinkedIn, il a rejoint ATFX après avoir occupé le poste de responsable mondial de la négociation chez FXCM pendant plus de quinze ans.

ATFX avait également procédé à d’importants changements de direction l’année dernière dans le cadre de son plan d’expansion mondiale. Parmi les ajouts, John Bogue a été nommé Directeur des Opérations Institutionnelles, apportant avec lui plus de 30 ans d’expérience sur le marché des changes, ainsi que son expertise en négociation et en courtage.

Depart du Responsable du Marketing de Marque et de Produit chez IG Group

Dans un autre développement, Leigh-Anne Acquisto, Responsable du Marketing de Marque et de Produit chez IG Group, a annoncé son départ après près de trois ans et demi de service. Au sein de l’entreprise, elle a récemment occupé ce rôle pendant onze mois, après avoir été Responsable de la Marque Globale et Responsable de l’Expression et de l’Activation de la Marque.

Avant de rejoindre IG en 2021, Acquisto a été Présidente du Brand Council South Africa, un poste basé à Johannesburg. Son départ marque une étape importante pour le groupe, cherchant à redéfinir sa stratégie de marketing au sein du secteur.

Trive South Africa Nomme Jimmy Moyaha comme Administrateur Non-Exécutif

Par ailleurs, Trive South Africa a désigné Jimmy Moyaha comme nouveau Directeur Non-Exécutif, renforçant ainsi son équipe de direction avec un expert financier chevronné. Moyaha est le Fondateur et Directeur Général de Lebowa Capital et se distingue par son expertise réglementaire et stratégique dans le secteur financier sud-africain.

Il dirige également Lotus Academy, une plateforme éducative en ligne dédiée aux instruments financiers, soulignant ainsi son engagement pour l’éducation dans ce domaine.

Le CFO d’CMC Markets Albert Soleiman quitte ses Fonctions

Dans un autre mouvement significatif, Albert Soleiman, Directeur Financier de CMC Markets, a annoncé son départ immédiat de son rôle. Cette décision a été dévoilée par la société basée à Londres, indiquant qu’il ne sera plus directeur de l’entreprise.

« Au nom de CMC Markets plc, je tiens à remercier notre CFO sortant, Albert Soleiman, pour ses contributions à l’entreprise durant sa longue carrière, tant en tant que CFO qu’en tant que directeur. Je lui souhaite le meilleur pour ses nouvelles aventures », a déclaré Lord Peter Cruddas, PDG de CMC.