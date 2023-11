Transport : faire des économies en vous déplaçant à moindre frais !

Dans un contexte de transition écologique et de hausse des prix du carburant, trouver des alternatives pour vous déplacer tout en réduisant votre budget est fondamental. Nous vous dévoilons nos astuces et quelques innovations dans les transports pour faire des économies.

Adopter une conduite économique et maîtriser sa consommation d’énergie

Ce n’est pas un secret : opter pour une conduite souple permet de diminuer la consommation de carburant. Il s’agit là d’adopter une vitesse de croisière modérée, d’accélérer et de freiner progressivement, et d’utiliser le régulateur de vitesse lorsque cela est possible.

Sachez aussi que l’entretien régulier de votre véhicule contribuera également à réduire vos dépenses énergétiques. Ne manquez d’ailleurs pas notre guide ultime pour prendre soin de votre voiture neuve comme un pro !

Utiliser un thermostat connecté pour réaliser des économies sur sa facture d’électricité

Savez-vous par exemple que le thermostat connecté Voltalis Connect propose aux foyers de faire jusqu’à 15 % d’économie sur leur facture d’électricité ? Et ce, sans avoir à changer ni de radiateur ni de fournisseur d’énergie. La bonne nouvelle ? Ce dispositif intelligent est entièrement gratuit, mais pas que !

Il ne nécessite aucun frais d’installation ni d’abonnement, ce qui en fait une solution pratique et accessible pour mieux maîtriser les dépenses énergétiques.

Opter pour des modes de transport alternatifs

De nombreux moyens de locomotion innovants émergent pour répondre à la fois aux enjeux économiques et écologiques de notre société. Parmi eux citons la gyroroue, un monocycle adapté à toutes les situations, de la ville à la campagne.

Vous avez aussi le vélo en libre-service, une solution pratique pour effectuer des trajets courts en milieu urbain. Et le covoiturage qui promet d’être économique et convivial. L’option idéale pour vos déplacements domicile-travail ou les voyages longue distance.

Choisir sa gyroroue selon ses besoins

Pour choisir le modèle de gyroroue qui vous convient le mieux, nous vous invitons à prendre en compte non seulement le prix, mais aussi l’utilisation que vous souhaitez en faire. Certains monocycles offrent une longue autonomie, tandis que d’autres peuvent réaliser seulement de courts trajets.

Sachez qu’il existe également des modèles équipés d’une béquille, d’un trolley ou encore d’un bouton-moteur. Avant de vous décider, nous vous conseillons de lister les fonctionnalités dont vous avez besoin. N’oubliez aussi pas d’acheter un casque pour éviter toute blessure grave en cas de chute.

Prévenir les risques lors du transport de matériel électroménager

Lorsque votre réfrigérateur vous est livré, nous vous recommandons de ne pas le brancher immédiatement. Sachez que si ce type d’appareil est déplacé à l’horizontale, de l’huile vient à se déplacer et peut endommager le système de votre réfrigérateur. Mais le problème ne se limite pas là…

Si vous le mettez directement en marche après un transport, vous risquez de le faire fonctionner avec un condenseur partiellement bouché et d’avoir un refroidissement non-homogène. Nous vous conseillons d’attendre quelques heures avant de brancher votre frigo neuf.

ll suffit d’adopter des comportements responsables…

Dépenser moins pour se déplacer est possible grâce à des comportements responsables et à l’adoption de technologies innovantes. N’hésitez pas à vous renseigner sur les nouveaux modes de transport disponibles dans votre région et à ajuster vos habitudes pour profiter d’une mobilité à moindre coût et respectueuse de l’environnement.

Vous aimeriez aussi : Bonus écologique 2024, découvrez le nouveau calcul, serez-vous éligible ?