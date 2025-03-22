TechCrunch : Un Nouveau Chapitre Alors que Yahoo Cède à Regent

TechCrunch Change de Propriétaire : Une Nouvelle Ère s’Annonce

Après près de deux décennies d’existence, TechCrunch, le média technologique emblématique de la Silicon Valley, est sur le point de changer de propriétaire. Yahoo a vendu ce site d’actualités influent à Regent, une société d’investissement médiatique qui cherche à renforcer sa présence dans l’édition numérique.

Le Portefeuille Médias Croissant de Regent

L’acquisition de TechCrunch par Regent fait suite à l’achat récent de Foundry, une entreprise propriétaire de plusieurs publications technologiques reconnues telles que PCWorld, Macworld et TechAdvisor. Les détails financiers de l’opération n’ont pas été divulgués, mais il a été confirmé qu’aucune approbation réglementaire n’était nécessaire, ce qui laisse supposer que la valeur de l’accord était inférieure à 100 millions de dollars.

TechCrunch a des nouvelles personnelles ! https://t.co/14QQpEFIQ0 — TechCrunch (@TechCrunch) 21 mars 2025

Fondé en 2005 par Michael Arrington et Keith Teare, TechCrunch a connu de nombreux changements de propriétaire. Il a d’abord été intégré à AOL en 2010, puis est passé sous la coupe de Yahoo lorsque Verizon a acquis AOL. En 2021, Verizon a vendu Yahoo (avec TechCrunch) à Apollo Global Management. Cette dernière transaction marque un nouveau tournant, soulevant des questions sur la direction éditoriale à long terme de la publication.

Une Rédaction en Mutation

Au-delà des changements de propriété, TechCrunch a traversé des bouleversements internes significatifs. Au cours des 18 derniers mois, le média a perdu une grande partie de son personnel dirigeant et de ses journalistes, rapporte Axios.com.

Beaucoup ont été licenciés, tandis que d’autres sont partis de leur propre volonté. Les départs comprenaient des rédacteurs en chef, des journalistes, des responsables marketing et des commerciaux, signalant une période d’incertitude pour la publication.

Les Priorités Changeantes de Yahoo

Aujourd’hui détenu par Apollo, Yahoo continue de rationaliser ses opérations. L’entreprise se concentre sur ses plateformes clés, comme Yahoo Mail, Yahoo Sports, Yahoo Finance et Yahoo News, tout en s’appuyant davantage sur l’agrégation de contenu.

Malgré la vente de TechCrunch, Yahoo a déclaré qu’elle maintiendrait un partenariat à long terme avec Regent et TechCrunch, visant à accroître l’audience et la croissance financière. Bien que les intentions de Regent semblent s’aligner sur la promotion de la croissance du journalisme technologique, des interrogations persisteront quant à l’évolution de TechCrunch sous sa nouvelle direction.

Étant donné l’histoire de la publication à fournir des insights approfondis pour les investisseurs et entrepreneurs technologiques, les observateurs de l’industrie seront attentifs à voir si Regent préserve cet héritage ou oriente le média dans une nouvelle direction. Une chose est sûre : l’histoire de TechCrunch est loin d’être terminée.