Revolut va-t-il s’attaquer à son marché de 5 millions d’utilisateurs en France avec les CFD ?

Revolut atteint un cap majeur en France

Revolut, le géant de la fintech basé au Royaume-Uni, a récemment annoncé un tournant significatif dans son développement en France. L’application compte désormais 5 millions d’utilisateurs, ce qui représente 1 adulte sur 10 dans le pays. Ce nouveau chiffre a été communiqué dans le rapport de l’entreprise ce mercredi.

Un partenariat stratégique

Cette étape a été franchie presque un an après que la société fintech a établi un partenariat avec la société de courtage cotée en bourse CMC Markets, afin d’offrir à ses utilisateurs un accès aux opérations sur devises, indices, matières premières, obligations d’État et CFD sur actions.

Un avenir prometteur pour les utilisateurs

« La France est l’un de nos marchés à la croissance la plus rapide, avec 200 000 nouveaux clients qui se joignent à nous chaque mois. Nous visons les 10 millions d’utilisateurs d’ici la fin de 2026, et 20 millions d’ici 2030, » a déclaré Antoine Le Nel, directeur de la croissance et du marketing, originaire de France.

Dans un rapport diffusé par FinanceMagnates.com, Revolut a détaillé son accord avec CMC Markets, précisant qu’en vertu de cette collaboration, CMC Markets Connect fournira l’infrastructure back-end, y compris le trading, la tarification, les systèmes de comptes, l’exécution et le règlement.

Les utilisateurs auront également accès aux opérations sur devises, indices, matières premières, obligations d’État et CFD sur actions, avec la possibilité d’élargir cette gamme d’actifs au fur et à mesure de l’évolution de la relation.

« Ce partenariat facilite le trading en aller-retour avec Revolut, en plus d’une intégration complète de l’arrière-plan, » a commenté Lord Cruddas, PDG de CMC Markets. « Nous sommes impatients de soutenir les clients de Revolut avec un accès à notre vaste univers de trading. »

Une expansion continue en Europe

Dès 2021, Revolut avait élargi sa présence sur le continent européen en lançant des services bancaires en France, en Italie et au Portugal, suivant une autre expansion dans dix autres pays européens, dont la Bulgarie, la Croatie, Chypre, l’Estonie, la Grèce, la Lettonie, Malte, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie.

De plus, après avoir lancé une plateforme de trading crypto dédiée pour les utilisateurs britanniques l’année dernière, Revolut a enrichi son offre avec une nouvelle application de trading, Revolut X. Cette addition positionne le géant fintech comme un concurrent direct aux grandes bourses telles que Binance et Coinbase.

