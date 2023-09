Propriétaire endetté : voici les 5 étapes clés pour éviter la faillite

Temps de lecture : 3 minutes

Les propriétaires ayant accumulé plusieurs crédits, notamment immobiliers, peuvent se retrouver dans une situation délicate. Pourtant, il est possible d’éviter la faillite en suivant quelques étapes clés. Découvrez notre guide pour mieux gérer vos finances personnelles et sortir du tunnel des dettes.

1. Faites le point sur votre situation financière

La première chose à faire est d’évaluer précisément votre situation financière actuelle. Pour cela, nous vous conseillons de lister tous vos revenus et dépenses, mais aussi de déterminer le montant de vos dettes en cours et leur échéance.

Cela vous permettra de prendre conscience des difficultés auxquelles vous devez faire face et de réfléchir aux meilleures solutions pour y remédier. L’idéal serait de lister l’ensemble de vos revenus mensuels (salaires, loyers, prestations sociales…), dresser un bilan de vos charges et dépenses courantes, et vérifier l’état actuel de vos dettes et leurs échéances !

Nous vous conseillons de ne jamais minimiser le poids des charges incompressibles telles que les impôts fonciers, les frais de copropriété ou encore les assurances. Pensez également à inclure dans votre bilan financier les dépenses liées à l’entretien et aux travaux éventuels dans vos propriétés.

2. Fixez-vous des objectifs de désendettement

Une fois que vous avez fait le point sur votre situation financière, déterminez des objectifs concrets et réalistes pour réduire vos dettes. Vous devez vous fixer un rythme de remboursement adapté à vos revenus et à votre mode de vie, tout en gardant une marge suffisante pour faire face aux imprévus.

Définissez dans un premier temps un montant mensuel de remboursement en fonction de vos capacités, puis priorisez les prêts à taux d’intérêt élevé. Nous vous recommandons d’envisager la restructuration ou la renégociation de vos crédits si nécessaire

Pour atteindre vos objectifs de désendettement, nous vous rappelons l’importance d’adapter vos dépenses à votre nouvelle situation financière. Cela peut passer par la réduction des dépenses non essentielles, comme les loisirs ou les achats impulsifs, mais aussi par l’adaptation de votre budget alimentaire ou l’utilisation de moyens de transport moins coûteux.

3. Mettez en place un plan d’épargne solide

N’oubliez pas de prévoir un plan d’épargne réaliste et performant pour éviter la faillite et anticiper les dépenses futures liées à vos projets immobiliers. Rappelez-vous, cette épargne doit être adaptée à vos besoins, à votre situation personnelle et professionnelle et à vos objectifs sur le long terme.

Nous vous invitons à établir un montant fixe d’épargne mensuelle en fonction de votre budget, mais aussi à choisir des placements adaptés à votre profil de risque et à votre horizon d’investissement. Attention : ne piochez pas dans votre épargne pour financer des dépenses courantes !

Pour mettre en place un plan d’épargne adéquat, nous vous conseillons de faire appel aux services d’un conseiller en gestion de patrimoine ou même d’un gestionnaire de biens immobiliers si vous en ressentez le besoin.

Ces professionnels pourront vous accompagner dans la mise en place de solutions personnalisées pour améliorer durablement la gestion de vos finances.

4. Privilégiez les investissements sécurisés

Si vous souhaitez diversifier votre patrimoine immobilier, nous vous conseillons de vous tourner vers des investissements plus sécurisés et moins susceptibles de générer des dettes supplémentaires. Ne vous lancez pas tête baissée dans des projets trop ambitieux ou peu fiables qui pourraient aggraver votre situation financière.

Nous vous invitons à privilégier les investissements locatifs stables et rentables, à opter pour des biens immobiliers sans travaux importants à réaliser, et à diversifier vos sources de revenus grâce à d’autres types de placements (assurance vie, PEA…).

5. Anticipez les imprévus

Nous vous recommandons de prendre en compte les événements imprévus pouvant impacter votre situation financière, comme une baisse des revenus, un accroissement de vos charges ou encore des problèmes de santé. Ce faisant, vous êtes sûr de mieux réagir et adapter votre stratégie d’endettement au cas où. Essayez de :

Maintenir un fonds de secours pour faire face aux situations d’urgence,

Souscrire à des assurances adéquates pour prévenir les risques liés à vos biens immobiliers (assurance habitation, garanties locatives…),

Rester attentif aux évolutions du marché immobilier et adapter votre stratégie si nécessaire.

En suivant ces 5 étapes clés, vous arriverez à gérer et surmonter une situation d’endettement difficile et à éviter la faillite. L’important est d’être conscient de votre situation financière, de vous fixer des objectifs adaptés et de mettre en place les outils nécessaires pour y parvenir.