Les Émetteurs d’ETF Tentent de Concrétiser les Marchés de Prédiction, mais l’Approbation Reste Incertaine

Résumé

Avec le lancement des ETF Bitcoin au comptant, l’industrie des ETF s’oriente désormais vers les marchés de prévision pour diversifier ses expositions. Les sociétés Bitwise Asset Management et Roundhill Investments ont déposé des demandes auprès de la SEC pour créer des ETF liés à ces marchés, centrés initialement sur des événements politiques.

Les ETFs comme couche de distribution

Les premières demandes se concentrent sur des événements politiques, tels que les contrats prédisant si un président démocrate ou républicain remportera l’élection de 2028. Cette initiative suit une logique similaire à celle observée avec le Bitcoin. Bien que les investisseurs puissent ouvrir des comptes directement sur des plateformes comme Kalshi ou Polymarket, beaucoup n’en feront pas, pour des raisons diverses.

Un ETF permettrait d’accéder à ces marchés via des comptes de courtage standard. Matt Hougan, directeur des investissements chez Bitwise, l’a exprimé lors du podcast Trillions : « Si l’on considère l’industrie des ETF dans son ensemble… elle prend des applications financières intéressantes et les emballe dans un format facile d’accès. »

« Je pense que les marchés de prévision sont l’une des idées financières les plus importantes depuis le crypto, et si nous pouvons les emballer dans un ETF, vous les verrez utilisés massivement dans divers portefeuilles. » – @Matt_Hougan sur Trillions concernant les ETF de marchés de prévision, qui arriveront probablement… pic.twitter.com/PECCdbNBzE — Eric Balchunas (@EricBalchunas) 9 avril 2026

« C’est une extension naturelle de cela. »

En termes de mécanismes, ces ETF détiendraient soit les contrats de marché de prévision sous-jacents, soit utiliseraient des swaps avec des contreparties institutionnelles pour répliquer la performance des contrats.

Pourquoi les émetteurs commencent par la politique

Le choix de se concentrer sur la politique est délibéré. Les contrats liés aux sports subissent actuellement des pressions de la part des régulateurs des jeux d’État, incitant les émetteurs à éviter cette option. « L’élection présidentielle aura un impact majeur sur un grand nombre d’investissements. Que le Michigan batte UConn ou non n’impactera pas autant d’investissements, » a souligné Hougan.

En ancrant ces produits à des événements ayant des implications financières et économiques claires, les émetteurs les présentent comme des outils de couverture plutôt que comme des substituts au jeu.

Un avenir réglementaire incertain

Le chemin vers le lancement n’est pas assuré. La SEC examinera la liquidité des contrats sous-jacents et la qualité des divulgations. Hougan a décrit ce processus comme une « danse » — l’alignement des partenariats de trading, la confirmation des contreparties de swaps, et la construction de l’infrastructure que les régulateurs souhaitent voir avant d’accorder leur approbation.

Le précédent des ETFs Bitcoin est essentiel. Ce processus a été long et controversé, mais il a finalement abouti, offrant à l’industrie un manuel plus clair pour introduire des produits non conventionnels dans le processus d’examen de la SEC.

Pour les courtiers et les gestionnaires d’actifs, le message est clair : la même machine qui a intégré les crypto-monnaies dans les portefeuilles traditionnels se tourne maintenant vers les marchés de prévision. Si ces demandes réussissent, elles ouvriront une nouvelle classe d’actifs tant pour les investisseurs de détail que pour les investisseurs institutionnels, redéfinissant ainsi la manière dont les participants du marché se couvrent contre les résultats politiques et macroéconomiques.