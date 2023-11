Le zéro déchet : réduire vos dépenses tout en préservant l'environnement.

Partagez cet article avec vos amis!

Dans un contexte d’inflation et de préoccupations environnementales croissantes, de plus en plus de consommateurs cherchent à adopter des pratiques éco-responsables sans se ruiner.

Le principe du zéro déchet vise à limiter notre production de détritus en réduisant notre consommation, en réutilisant et en recyclant nos biens. Cette démarche permet non seulement de préserver l’environnement, mais également de réaliser des économies substantielles.

Des astuces pour manger bio sans exploser son budget

S’approvisionner en produits issus de l’agriculture biologique peut peser lourd sur les finances, notamment en raison de la main-d’œuvre supplémentaire nécessaire et des rendements inférieurs qu’elle engendre.

Mais plusieurs stratégies peuvent être mises en place pour bénéficier d’une alimentation plus saine tout en minimisant les coûts, dont l’achat en vrac, la consommation de fruits et légumes de saison, le fait-maison et les groupements d’achat.

Acheter en vrac : cette pratique limite les emballages superflus et réduit le gaspillage alimentaire. De nombreuses enseignes proposent désormais des produits bio en vrac à des prix compétitifs.

cette pratique limite les emballages superflus et réduit le gaspillage alimentaire. De nombreuses enseignes proposent désormais des produits bio en vrac à des prix compétitifs. Favoriser les fruits et légumes de saison : leur culture étant plus naturelle et moins gourmande en ressources, ils sont généralement moins chers que leurs homologues hors saison.

leur culture étant plus naturelle et moins gourmande en ressources, ils sont généralement moins chers que leurs homologues hors saison. Cuisiner maison : préparer ses plats et collations à partir de produits bruts permet d’éviter les articles industriels aux marges importantes et aux ingrédients superflus.

préparer ses plats et collations à partir de produits bruts permet d’éviter les articles industriels aux marges importantes et aux ingrédients superflus. Participer à des groupements d’achat : en s’alliant à d’autres consommateurs, vous pouvez négocier des tarifs avantageux auprès des producteurs locaux pour réduire la facture.

Recycler et créer pour épargner : une méthode ingénieuse

Le recyclage peut prendre de nombreuses formes et s’avérer très créatif. Plusieurs astuces clés permettent d’économiser tout en donnant une seconde vie aux objets.

Vous pouvez par exemple réutiliser les emballages. Les bocaux en verre, sacs plastiques et boîtes métalliques peuvent très bien servir de parfaits contenants pour conserver sainement des aliments ou ranger divers éléments.

Vous pouvez également composter. Au lieu de jeter les déchets organiques, pourquoi ne pas les transformer en engrais naturel pour le jardin ? Il suffit pour cela de construire un composteur avec des palettes récupérées et quelques outils.

N’hésitez pas à customiser ! Certaines pièces de mobilier jugées obsolètes peuvent retrouver leur éclat grâce à un coup de peinture, un changement de tissu ou l’ajout d’accessoires.

Nous vous invitons aussi à réaliser votre propre savon, votre lessive écologique ou encore vos lingettes démaquillantes lavables pour diminuer considérablement les dépenses tout en respectant l’environnement. Plutôt ludique et pratique !

Nettoyer sa salle de bain avec des ingrédients naturels et économiques

Pour entretenir votre maison, vous ferez bien d’éliminer les produits chimiques onéreux et souvent nocifs en faveur de solutions écologiques et abordables.

Vous pouvez utiliser le vinaigre blanc. Anticalcaire, désodorisant et désinfectant, il se marie à merveille avec le bicarbonate de soude pour éliminer les taches tenaces. L’huile essentielle de tea tree est idéale aussi. Antibactérienne et antifongique, elle renforce l’action du savon noir dans la lutte contre la moisissure et les bactéries.

N’oublions pas le citron. Grâce à ses propriétés acides, il dissout les résidus gras et purifie l’air ambiant lorsqu’il est mélangé à de l’eau chaude.

6 indispensables zéro déchet pour une buanderie éco-responsable

Après avoir repensé votre cuisine et salle de bain, retrouvez ci-dessous une sélection de produits durables et réutilisables à adopter d’urgence dans sa buanderie.

La lessive écologique est conçue sans agents polluants, préservant la faune et la flore aquatiques tout en étant hypoallergénique. Les balles de lavage permettent aussi de diminuer la quantité de lessive utilisée en favorisant la friction entre les vêtements.

Le détachant naturel est une solution aussi. Il existe plusieurs recettes pour fabriquer un détachant efficace à partir d’ingrédients non toxiques, comme le savon de Marseille et le bicarbonate de soude.

N’oublions pas le filet de lavage. En plaçant vos lingettes démaquillantes ou vos cotons-tiges réutilisables dans ce sac, vous évitez qu’ils ne se perdent ou s’abîment au cours du cycle. Notez aussi qu’ajouter quelques gouttes d’huile essentielle à votre vinaigre blanc permet d’obtenir un adoucissant écologique et parfumé.

Pour le séchoir, préférez l’étendage à l’air libre pour sécher votre linge. C’est est une option plus économique et respectueuse de l’environnement que la machine.

Pour faire d’une pierre deux coups…

Adopter un mode de vie zéro déchet ne signifie pas renoncer à vos habitudes ou vous priver. Au contraire, cette démarche peut engendrer de belles découvertes et des économies notables, pour le bien de votre porte-monnaie et de votre planète.

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

