Le nombre de traders chez Blackbull franchit le cap des 400 000 !

Blackbull Atteint un Jalons Importants en Matière de Clients

Le courtier de forex et contrats pour différences (CFD) Blackbull a atteint un cap significatif en dépassant désormais les 400 000 clients. Toutefois, il est difficile de déterminer combien d’entre eux sont réellement engagés dans le trading actif.

Un Message de Transparence

“Avec notre technologie propriétaire, nous avons construit une plateforme qui place la transparence et l’équité au cœur de l’expérience de trading, dans un secteur extrêmement concurrentiel”, a déclaré Anish Lal, directeur du développement commercial de Blackbull, dans une publication sur LinkedIn. “Un immense merci à nos clients pour leur confiance et à notre équipe pour ses efforts inlassables — nous sommes impatients de ce qui nous attend !”

Contexte et Opportunités de Trading

Basé à Auckland, en Nouvelle-Zélande, Blackbull propose des services de trading de détail sous des licences obtenues auprès des régulateurs en Nouvelle-Zélande et aux Seychelles. Le courtier opère également une entité enregistrée au Royaume-Uni, bien qu’il ne détienne pas de licence dans ce pays.

La société offre des services de trading avec des milliers d’instruments à travers différentes classes d’actifs, y compris le forex sur marge et les CFD.

Blackbull a atteint ce jalon de 400 000 traders à un moment où l’activité de trading de détail, en particulier sur les dérivés, a explosé en raison de la volatilité causée par les plans tarifaires du président américain Donald Trump. GCEX a récemment déclaré à Finance Magnates avoir enregistré ses “meilleurs jours de trading” suite aux annonces tarifaires, les volumes de trading au comptant FX augmentant de 250 %. Parallèlement, Gold-i a rapporté une multiplication par dix des taux de prix des FX et des indices boursiers.

Dans le même temps, eToro a suspendu ses plans de cotation publique aux États-Unis et “réévalue les conditions du marché”. Selon son dépôt de prospectus F-1, le courtier israélien a signalé 3,5 millions de comptes financés, en hausse de 14 % d’une année sur l’autre. Les actifs sous gestion ont atteint 16,6 milliards de dollars, marquant une augmentation annuelle de 73 %.

Notamment, environ 70 % des clients d’eToro sont basés au Royaume-Uni et dans l’Union européenne.

Par ailleurs, Plus500, un autre courtier israélien, listé à Londres et concentré sur les CFD, a déclaré compter 254 138 clients actifs à la fin de l’exercice 2024, après avoir ajouté 118 010 nouveaux clients durant l’année. Les deux autres courtiers de CFD cotés à Londres, IG Group et CMC Markets, ont respectivement rapporté 295 300 et 266 870 clients.

