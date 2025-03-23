La BaFin Gel l’Actif d’Ethena GmbH en Raison des Défaillances du Token USDe Selon la Réglementation MiCA

BaFin met en lumière des lacunes dans le processus d’approbation d’Ethena GmbH

Le régulateur financier allemand, BaFin, a récemment identifié des défauts majeurs dans le processus d’approbation d’Ethena GmbH concernant son token USDe. Cette découverte a conduit BaFin à mettre en œuvre des mesures de supervision immédiates, incluant l’interdiction de l’offre publique du token et le gel des réserves d’actifs de l’entreprise déposées auprès d’agences de conservation.

Un soupçon d’offre de valeurs mobilières non approuvées

BaFin suspecte qu’Ethena GmbH ait proposé des titres en Allemagne sans avoir obtenu le prospectus nécessaire. Des actions réglementaires supplémentaires, telles qu’une éventuelle interdiction de ces offres, sont à l’étude.

Basée à Francfort, Ethena GmbH émet le token USDe, classé comme un token référencé à un actif selon le Règlement sur les Marchés de Crypto-Actifs (MiCA). La société utilise divers actifs cryptographiques et une stratégie de couverture algorithmique pour maintenir une parité avec le dollar américain.

Conformément aux règles transitoires du MiCA, les émetteurs de tokens référencés à des actifs peuvent fonctionner en attente d’une approbation réglementaire. Ethena GmbH avait soumis une demande d’approbation, mais a commencé à émettre le USDe en Allemagne avant de recevoir cette autorisation.

Un volume impressionnant de tokens USDe en circulation

Actuellement, environ 5,4 milliards de tokens USDe sont en circulation, une part significative ayant été émise en dehors de l’Allemagne avant l’implémentation du MiCA. De plus, Ethena BVI Limited, située aux Îles Vierges britanniques, émet le token depuis le début de 2025.

La revue effectuée par BaFin a révélé des lacunes dans l’organisation d’Ethena GmbH, notamment en ce qui concerne le non-respect des exigences de réserves d’actifs et de capital établies par le MiCA. Le régulateur prévoit de fournir des mises à jour supplémentaires une fois le processus d’approbation terminé.

En attendant, l’analyse quotidienne du USD/EUR indique un mouvement baissier entamé depuis hier, laissant présager une poursuite de la tendance négative.

Investigations sur des offres de tokens non approuvées

BaFin a imposé plusieurs mesures, y compris le gel des réserves d’actifs de la société, la restriction d’accès aux dirigeants et le blocage de nouvelles activités commerciales, y compris son site web. Bien que ces actions ne soient pas encore définitives, les détenteurs de tokens ne peuvent pas échanger leurs USDe par le biais d’Ethena GmbH, bien que la négociation sur le marché secondaire reste inchangée.

De plus, BaFin soupçonne qu’Ethena GmbH propose des tokens « sUSDe », émis par Ethena OpCo. Ltd, sans avoir le prospectus requis. Ces tokens sUSDe, échangés contre des tokens USDe, offrent des rendements à leurs détenteurs.