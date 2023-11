Hausse prévue des prix de l'alcool avant Noel : quel budget pour les fêtes ?

Partagez cet article avec vos amis!

Après deux années marquées par la pandémie et les restrictions sanitaires, les consommateurs français semblent prêts à mettre la main à la poche cette année pour les achats des Fêtes.

Selon un sondage récent, le budget cadeaux pour Noël 2022 devrait s’établir autour de 790 €, soit une somme comparable à celle des dépenses de 2019. Cette tendance est observée malgré les préoccupations financières liées aux hausses de prix généralisées dans nombreux secteurs.

L’augmentation du prix de l’alcool : un obstacle supplémentaire pour les budgets festifs

Pour beaucoup, les fêtes de fin d’année sont synonymes de convivialité et de partage, ce qui inclut souvent la consommation d’alcool. Or, une hausse des prix de l’alcool annoncée juste avant Noël pourrait compromettre les plans festifs de nombreuses personnes déjà éprouvées par leur budget serré.

Les ménages devront faire face à des choix décisifs concernant leurs habits de fête ou le menu à servir lors de ces célébrations.

Comment s’adapter à cette hausse des prix pour profiter pleinement des Fêtes ?

Si vous souhaitez d’anticiper et éviter les hausses de prix de l’alcool prévues avant Noël, nous vous recommandons d’acheter dès maintenant vos provisions pour les Fêtes. Cela vous permettra non seulement de faire des économies, mais aussi d’éviter la ruée vers les magasins et la pénurie éventuelle de certains produits.

Et face à cette hausse de prix annoncée, pourquoi ne pas choisir des boissons moins onéreuses ou même réaliser vos propres cocktails ? Vous pouvez opter pour des vins locaux ou à prix abordables plutôt que des crus prestigieux, ou encore exploiter les promotions des enseignes spécialisées dans la vente d’alcool.

Nous vous invitons également à vous intéresser aux spiritueux méconnus et plus accessibles financièrement, et osez réaliser vous-même des cocktails à base d’ingrédients bon marché.

Des alternatives sans alcool également appréciées et plus économiques

Cette période festive peut également être l’occasion de découvrir des alternatives sans alcool qui auront un impact moins important sur le portefeuille. Des mocktails savoureux et originaux peuvent être réalisés à partir de fruits frais, d’épices et d’herbes aromatiques :

Une citronnade maison agrémentée de thym, de miel et de gingembre,

agrémentée de thym, de miel et de gingembre, Un lassi à la mangue et à la cardamome pour une touche exotique,

Un punch sans alcool aux fruits rouges et à la cannelle,

aux fruits rouges et à la cannelle, Une eau pétillante infusée aux concombres, menthe et baies roses pour un apéritif rafraîchissant.

Ces options seront non seulement appréciées par ceux qui ne consomment pas d’alcool, mais aussi par les personnes soucieuses de leur santé ou ayant des contraintes alimentaires particulières.

Trouver des solutions pour un accueil chaleureux malgré un budget serré

L’objectif ultime de ces festivités est avant tout de passer du bon temps avec vos proches. Dans cette perspective, nous vous invitons à revoir vos priorités quant aux dépenses pour préparer au mieux ces moments si précieux.

Pour parvenir à mener des festivités réussies même avec un budget restreint, essayez de dénicher des idées déco simples, élégantes et peu coûteuses sur les réseaux sociaux comme Pinterest ou Instagram. Privilégiez aussi des recettes économiques et gourmandes à partager en famille ou entre amis plutôt que des menus onéreux.

Nous vous conseillons également d’organiser des activités ludiques et fédératrices autour de jeux de société, de karaokés ou de projections de films en famille. N’oubliez pas de favoriser la convivialité, l’échange et les rires au lieu de vous attarder sur des détails qui ne feront pas forcément la réussite de la soirée.

Nous vous rappelons de garder à l’esprit que ces moments passés ensemble sont les plus précieux, malgré un contexte économique particulier et une hausse des prix de l’alcool. En faisant preuve de créativité et d’inventivité, chacun pourra célébrer les fêtes dans la joie et le partage.

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

