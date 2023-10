Soyez malin à Noël : des idées de cadeaux marquants sans casser la tirelire

Temps de lecture : 3 minutes

Noël est l’occasion de faire plaisir à nos proches, mais cela peut rapidement devenir un casse-tête budgétaire. Comment donc offrir des cadeaux sans se ruiner ? Voici nos astuces et bons plans pour un Noël réussi, mais surtout économique.

L’importance d’établir un budget en amont

L’une des premières choses à faire pour éviter de trop dépenser pendant les fêtes est de préparer son budget. Nous vous conseillons de déterminer quelle somme vous pouvez allouer aux cadeaux de Noël et de vous y tenir coûte que coûte.

Essayez de déterminer le montant du budget par personne. Commencez par recenser les personnes qui devront recevoir un cadeau de votre part puis attribuez une somme fixe pour chacune d’elles. Nous vous rappelons de prendre en compte les variations de prix entre les différents produits et magasins.

Pour vous aider dans vos calculs, nous vous invitons à utiliser des tableaux ou des applications mobiles dédiées au budget.

Des idées de cadeaux à petits prix

Dépenser beaucoup d’argent n’est pas indispensable pour faire plaisir à vos proches. L’idéal est d’opter pour des idées de cadeaux économiques qui pourraient surprendre et ravir vos bénéficiaires.

Les livres par exemple sont excellents. Nous trouvons souvent de bonnes affaires dans les rayons littérature avec des promos intéressantes. Les coffrets cadeaux sont idéaux aussi : les coffrets de produits cosmétiques, culinaires ou culturels sont souvent abordables.

N’oublions pas le fait-maison qui permet plus d’authenticité. Pourquoi ne pas créer vous-même vos cadeaux (bijoux, décoration, objets personnalisés…) ?

Astuce : le regroupement des cadeaux en famille ou entre amis

Une autre idée pour économiser sur les dépenses de Noël est de mettre en place un système de regroupement familial ou d’amis. Le principe est simple : chaque participant met une somme fixe dans un pot commun et seuls les enfants reçoivent des cadeaux individuels.

Une alternative au regroupement est d’organiser un tirage au sort, où chacun ne doit offrir qu’un unique cadeau à la personne désignée par hasard.

Comparer les prix pour obtenir les meilleures affaires

Une étape cruciale pour faire des économies lors de l’achat des cadeaux de Noël consiste à comparer les prix entre les différents magasins et sites internet. Nous vous invitons à consulter les comparateurs de prix en ligne pour être sûr de trouver le meilleur rapport qualité-prix possible.

Pour aller encore plus loin dans votre quête d’économies sur les achats de Noël, nous vous conseillons de chercher les promotions, les ventes privées et autres bons plans. Inscrivez-vous par exemple aux newsletters des enseignes et sites marchands pour recevoir en avant-première les offres promotionnelles.

N’oubliez également pas les applications mobiles qui proposent des réductions exclusives. Surveillez aussi les offres « deux pour le prix d’un », qui peuvent permettre de réaliser des économies intéressantes et de faire plaisir à plusieurs personnes avec un même produit.

Achetez vos cadeaux en avance

Pour éviter la ruée des magasins et les prix gonflés à l’approche des fêtes, nous vous conseillons de vous préparer en avance. Commencez vos achats dès que vous apercevez une réduction intéressante ou avant même le mois de novembre pour profiter pleinement des promotions de saison.

En achetant en avance, vous aurez également plus de temps pour choisir le cadeau idéal et être sûr de faire plaisir sans vous tromper.

Il est tout à fait possible de passer de joyeuses fêtes sans dépenser une fortune en cadeaux. Avec ces astuces, vous devriez désormais pouvoir maîtriser votre budget et offrir des présents qui feront plaisir à coup sûr, sans casser votre tirelire !

