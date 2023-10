Hard discount, les enseignes cassent les prix et leur mauvaise image

Temps de lecture : 3 minutes

Les enseignes de hard discount n’ont cessé d’amplifier leur présence en France ces dernières années. Et malgré certaines difficultés rencontrées par certaines marques, le secteur réussit à se réinventer pour répondre aux exigences des consommateurs et casser leur mauvaise image.

Un secteur en crise, cherchant à se renouveler…

La situation économique pour les enseignes du secteur s’est compliquée ces dernières années. Le marché du prêt-à-porter connait une baisse générale, exacerbée par la crise sanitaire liée au Covid-19, où plusieurs entreprises comme Kookaï ont dû déclarer un redressement judiciaire, et cela ne fut pas sans conséquences…

Sachez qu’à cela s’ajoutent les problèmes persistants pour Pimkie, qui est sur le point d’être cédée à un consortium.

Transformation des offres et services proposés

Dans ce contexte difficile, les enseignes ont été contraintes de repenser leurs stratégies. Plusieurs nouveautés ont donc été mises en place dont une mise en avant de produits bios, diversification des gammes de produits, amélioration de l’accueil des clients, et meilleure sélection de produits régionaux.

Vous l’aurez deviné : ces changements visent à se rapprocher des attentes des consommateurs tout en conservant des prix très compétitifs.

Une success story : le modèle Lidl

On ne présente plus Lidl ! L’enseigne allemande fait partie des leaders du marché en France. Elle a sans doute su s’imposer en se redéfinissant pour satisfaire les clients et leur offrir une expérience d’achat agréable. Entre offre diversifiée, accueil soigné et ambiance conviviale, l’enseigne de hard discount semble séduire !

Une offre diversifiée

Le magasin propose une offre de produits plus étendue, incluant notamment un large choix de produits bio et régionaux. La sélection quotidienne de légumes frais est également très appréciée par la clientèle.

Danièle, cadre à la retraite, nous avoue son attrait et sa satisfaction, et vante l’époisses Saveurs des régions, mais aussi les chouquettes à 8 centimes pièce : « Je viens ici parce que je trouve toujours quelque chose qui me plaît. »

Un accueil soigné et une ambiance conviviale

Les espaces ont été aménagés afin de proposer aux clients un environnement agréable. Dès l’entrée, fleurs et produits bios sont mis en avant. Les rayons sont garnis de manière ordonnée, bien que les produits soient entassés dans des cartons pour conserver le côté discount.

Sylvain, serveur de profession, vient régulièrement chez Lidl pour ses courses : « C’est moins cher, c’est sûr ; mais surtout, on y trouve tout ce dont on a besoin ! »

Perspectives d’avenir pour les enseignes de hard discount

Malgré un contexte économique difficile, les enseignes de hard discount semblent parvenir à adapter leur modèle pour répondre aux attentes des consommateurs français. Comment ? En osant l‘expansion continue. Lidl et Leader Price par exemple continuent d’ouvrir régulièrement de nouveaux magasins à travers le pays.

Elles misent aussi l’adoption des nouvelles technologies, cherchant à tirer parti des innovations dans le e-commerce et la logistique pour améliorer leur efficacité opérationnelle. Et afin de valoriser les producteurs locaux, certaines enseignes comme Aldi ou encore Lidl s’efforcent d’augmenter la part de produits français proposés à leurs clients.

L’amélioration des offres et services proposés aux consommateurs permet donc au secteur du hard discount de maintenir sa dynamique de croissance en France. À l’aide de ces transformations, ces enseignes réussissent non seulement à casser les prix, mais aussi leur mauvaise image.

Un avenir prometteur pour ces enseignes

Au vu du contexte économique incertain et des défis qui attendent les acteurs de ce marché, il serait intéressant de voir comment les différentes enseignes parviendront à maintenir cette tendance sur le long terme. Quoi qu’il en soit, il semblerait qu’elles aient un bel avenir devant elles !