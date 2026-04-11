Focus Hebdomadaire : Binance plonge dans les marchés prévisionnels ; la technologie défaillante pousse-t-elle les traders à la limite ?

FXTM abandonne sa licence FCA pour se concentrer sur les Émirats

Le paysage de la courtage des devises et des CFD évolue, avec de grands acteurs qui réévaluent leur stratégie de marché. FXTM, le courtier de devises et de CFD dirigé par Andrey Dashin, se prépare à renoncer à sa licence britannique de l’Autorité de conduite financière (FCA) pour recentrer ses efforts en Asie et au Moyen-Orient.

Un renforcement de la présence aux Émirats

Avec cette transition, FXTM renforce sa présence dans la région du Golfe en améliorant sa licence existante de catégorie 5 aux Émirats Arabes Unis pour la mettre à niveau au rang de catégorie 1. Cette évolution lui permettra d’offrir des opérations de courtage complet ainsi qu’un processus d’accueil des clients dans le pays.

Cette expansion aux Émirats s’accompagne d’un nouveau partenariat avec une société de courtage indonésienne, ce qui signifie de plus amples ambitions régionales à travers l’Asie.

Réductions d’effectifs chez FP Markets

Parallèlement, le courtier en CFD FP Markets est devenu la dernière entreprise à mettre en œuvre des réductions d’effectifs dans le cadre d’une tendance de restructuration plus large dans l’industrie du courtage de détail. Christina Koro, responsable des ressources humaines et de la culture d’entreprise, a confirmé que les licenciements ont touché moins de 7 % des employés à l’échelle mondiale du courtier.

Elle a expliqué que cette décision était liée à un examen organisationnel visant à revoir la structuration des rôles en relation avec la stratégie de croissance continue de l’entreprise. Bien que certaines fonctions soient consolidées ou redéfinies, FP Markets continue d’investir dans la technologie et d’élargir ses marchés.

Situation des courtiers au Royaume-Uni

Au 1er décembre 2025, 74 entreprises régulées par la FCA étaient autorisées à offrir des contrats sur la différence (CFD) aux traders de détail au Royaume-Uni, selon des données obtenues par Finance Magnates à travers une demande d’accès à l’information. En tout, 105 entreprises figuraient dans le portefeuille CFD de la FCA, bien que certaines aient depuis renoncé à leurs licences.

FXTM, qui a récemment confirmé son intention de quitter le marché britannique, élargit ses opérations aux Émirats et en Indonésie. Malgré quelques retraits, ces chiffres indiquent que de nombreux courtiers restent actifs sous la surveillance de la FCA.