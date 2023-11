Faire des économies en 2024 : faut-il miser sur les énergies renouvelables ?

Partagez cet article avec vos amis!

Alors que l’hiver approche, les souvenirs des menaces de pénurie d’énergie refont surface. Sans oublier qu’une nouvelle hausse des tarifs réglementés de l’électricité est annoncée pour février 2024.

Autant de facteurs qui font que la consommation d’énergie représente un sujet de préoccupation majeur pour les Français. Plus de 70 % des sondés ont constaté une hausse de leurs factures d’énergie ces douze derniers mois, et presque un tiers éprouvent des difficultés à les payer.

L’importance des énergies renouvelables dans le mix énergétique français

Face aux enjeux environnementaux et économiques actuels, les énergies renouvelables jouent un rôle essentiel dans la transition énergétique française. Selon le président du gestionnaire du réseau électrique français RTE, « Le nucléaire seul ne suffira pas pour décarboner la France ».

Inclure davantage d’énergies renouvelables dans notre mix énergétique semble fondamental pour répondre aux besoins croissants en électricité, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Ce qui est indispensable, surtout lorsque l’on prend connaissance du constat alarmant rapporté dans le dernier rapport de l’ONU.

Le dernier rapport de l’ONU climat est terrifiant : si les gouvernements suivent leur promesses écologiques (et encore faudrait-il qu’ils les tiennent), nous arriverons à baisser nos émissions de CO2 de 2% d’ici à 2030, au lieu de… 43% !

Extrait de mon passage sur @franceinfo pic.twitter.com/l95a6T69MT — Salomé Saqué (@salomesaque) November 15, 2023

Les subventions gouvernementales pour encourager l’utilisation des énergies renouvelables

Le ministre de l’Economie et de la Protection du climat, Robert Habeck, a annoncé que les subventions pour encourager le changement de chauffage pourront aller jusqu’à 70 %. Notons que cette mesure vise à faciliter l’adoption des énergies renouvelables par les ménages français.

Pourquoi miser sur les énergies renouvelables en 2024 ?

Les technologies liées aux énergies renouvelables étant de plus en plus rentables, elles permettent de réduire les coûts pour les consommateurs tout en contribuant à la sécurité énergétique du pays. Aussi, en diversifiant notre approvisionnement en énergie, nous limitons notre dépendance aux sources d’énergie fossile et nucléaire.

N’oublions pas que les énergies renouvelables jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique. Elles ne génèrent pas, ou très peu, de gaz à effet de serre lors de leur production, ce qui réduit les émissions polluantes.

Quelles sont les principales énergies renouvelables à développer ?

Les énergies renouvelables se présentent sous différentes formes. Notons l’énergie éolienne qui est produite grâce aux turbines actionnées par le vent, et qui présente un fort potentiel en France. Mais aussi :

Le solaire : L’énergie solaire est produite à partir des rayons du soleil captés et convertis en électricité par les panneaux photovoltaïques.

: L’énergie solaire est produite à partir des rayons du soleil captés et convertis en électricité par les panneaux photovoltaïques. L’hydro-électricité : L’énergie hydraulique est produite grâce à la force de l’eau, qui alimente des turbines pour générer de l’électricité.

: L’énergie hydraulique est produite grâce à la force de l’eau, qui alimente des turbines pour générer de l’électricité. La biomasse : L’énergie issue de la biomasse provient de matières organiques d’origine végétale ou animale (bois, déchets verts, biogaz), transformées en électricité ou en chaleur.

: L’énergie issue de la biomasse provient de matières organiques d’origine végétale ou animale (bois, déchets verts, biogaz), transformées en électricité ou en chaleur. La géothermie : La géothermie tire avantage de la chaleur naturellement présente dans le sous-sol pour chauffer des logements ou produire de l’électricité.

Une obligation…

Face à la hausse constante des factures d’énergie et aux préoccupations environnementales grandissantes, miser sur les énergies renouvelables est indispensable afin de garantir une transition énergétique réussie.

En veillant à développer ces sources d’énergie propres et durables, la France pourra réduire sa dépendance vis-à-vis du nucléaire, mais aussi et surtout assurer la sécurité énergétique du pays tout en protégeant l’environnement.

Les subventions gouvernementales annoncées visent justement à encourager les Français à adopter ces alternatives vertes pour leur chauffage, mais elles doivent être soutenues pour parvenir à un avenir plus durable.

