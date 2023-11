5 astuces pour chauffer moins cet hiver et faire des économies d'énergie.

Avec l’approche de l’hiver, les familles françaises s’interrogent sur la meilleure manière d’économiser sur les coûts énergétiques.

Entre factures d’électricité et de gaz en hausse, trouver des solutions efficaces pour réduire notre impact écologique tout en allégeant nos dépenses s’impose. Ne manquez pas nos 5 astuces pour chauffer moins cet hiver et réaliser des économies d’énergie.

1. Optimisez l’isolation de votre logement

Une isolation adéquate est essentielle pour éviter les déperditions de chaleur et réduire les besoins en chauffage. Nous vous rappelons de vérifier régulièrement l’état de l’isolation de votre logement et d’effectuer les travaux nécessaires pour améliorer celle-ci.

Parmi les solutions à envisager, nous vous invitons à isoler les combles et les murs, installer des fenêtres double vitrage, poser des joints d’étanchéité autour des portes et fenêtres, et isoler le ballon d’eau chaude avec une couverture adaptée.

2. Adaptez votre système de chauffage aux besoins réels de votre foyer

Savez-vous que le chauffage représente environ 60% de la consommation d’énergie d’un logement ? Nous vous recommandons donc de faire le bon choix en matière de système de chauffage et d’adapter celui-ci aux besoins réels de votre foyer.

Nous vous conseillons d’opter pour une chaudière à condensation ou une pompe à chaleur, choisir un thermostat connecté pour mieux gérer la température, remplacer les radiateurs électriques par des radiateurs à inertie plus performants, et penser au chauffage au bois, moins cher et plus écologique que les autres solutions.

3. Adoptez les bons gestes du quotidien

Même sans réaliser de gros travaux, adopter quelques bons gestes quotidiens peut contribuer significativement à réduire votre consommation d’énergie. Nous vous conseillons de fermer par exemple les volets la nuit pour conserver la chaleur.

Vous pouvez aussi ouvrir les fenêtres 5 minutes par jour pour renouveler l’air tout en minimisant la perte de chaleur, baisser la température de quelques degrés lorsque vous vous absentez, et dégager vos radiateurs pour optimiser la diffusion de chaleur (évitez de mettre des meubles, rideaux ou linges devant).

4. Passez au télétravail de manière intelligente

Le télétravail peut avoir un effet très positif pour économiser de l’énergie pour peu que celui-ci soit assez bien organisé.

Par exemple, si tous les employés d’une entreprise télétravaillent en même temps, permettant de fermer les locaux au moins deux jours par semaine, les économies d’énergie peuvent atteindre 25% à 35%. Mais attention à ne pas faire exploser votre facture d’électricité à domicile, n’oubliez pas d’adopter les astuces précitées.

5. Profitez des aides financières pour vos travaux de rénovation énergétique

Pour vous aider à financer vos travaux de rénovation énergétique, plusieurs dispositifs d’aides financières existent. Notamment des aides de l’Etat (MaPrimeRénov’, CITE, etc.), subventions locales ou encore prêt à taux zéro.

Nous vous conseillons à vous renseigner sur ces aides et à en profiter pour améliorer les performances énergétiques de votre logement.

L’hiver est une période propice aux dépenses énergétiques importantes, mais avec quelques efforts, vous pouvez très bien réduire votre consommation et réaliser des économies. En appliquant les cinq astuces présentées, vous contribuerez à diminuer vos factures et à préserver l’environnement.