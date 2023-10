Voyager malin : le carburant le plus économique pour la route…

Temps de lecture : 3 minutes

Circuler en France en véhicule électrique permet de réaliser des économies de carburant et de limiter l’empreinte carbone des voyageurs. Les voitures électriques consomment moins d’énergie que les voitures à essence ou diesel, tout en émettant moins de gaz à effet de serre.

Pour passer des vacances éco-responsables en France en réduisant l’impact environnemental, utiliser un véhicule électrique s’avère une bonne option. D’ailleurs, ne manquez pas ces changements majeurs sur les nouveaux moteurs électriques !

Des avantages non négligeables

Hormis les avantages en termes de coûts et d’émissions, ces véhicules offrent également plusieurs autres avantages dont l’accès facilité à certaines zones réservées aux véhicules propres, l’exonération partielle ou totale du stationnement payant dans certaines villes et les aides financières à l’achat/location de véhicules électriques.

Mais pour faciliter le quotidien en voiture électrique, connaître les lieux où recharger celle-ci est fondamental. Heureusement, avec plus de 80 000 bornes de recharge en France, on en trouve aussi bien en ville que sur les autoroutes et les nationales.

Plusieurs applications mobiles existent pour localiser facilement les points de recharge accessibles, comme ChargeMap ou PlugShare.

Le covoiturage : une solution économique et écologique

Le covoiturage est une pratique encadrée par la loi. Celle-ci consiste pour un conducteur à partager avec un ou des passagers les frais engendrés par un parcours effectué pour son propre compte. Économique, écologique et convivial, le covoiturage séduit de plus en plus d’automobilistes et de voyageurs.

Sachez que vous n’êtes pas obligé à passer par un site spécialisé dans le covoiturage. Les plateformes en ligne, telles que BlaBlaCar ou Karos, facilitent la mise en relation entre conducteurs et passagers, mais il est tout à fait possible de trouver des covoitureurs sans passer par ces intermédiaires.

Pour réussir votre expérience de covoiturage, nous vous conseillons de définir clairement vos conditions de trajet (heure de départ, lieu de rencontre, etc.) et les détails concernant le partage des frais. Essayez aussi d’échanger en amont avec les autres participants pour mieux vous connaître et gérer l’organisation du voyage.

Réduire le budget péage sur la route des vacances

Partir en vacances en voiture n’est pas toujours plus économique qu’un trajet en train ou en avion. Entre l’essence et le péage, le budget se resserre. Mais il existe plusieurs solutions pour réduire le prix des péages.

Avant tout, si vous n’êtes pas pressé, nous vous conseillons d’opter pour les nationales, gratuites. Non seulement vous économiserez sur les frais de péage, mais vous pourrez également découvrir de magnifiques paysages et des petits villages agréables pour faire une pause.

Nous vous invitons aussi à utiliser des sites ou des applications mobiles pour trouver des itinéraires alternatifs qui limitent les frais de péage. À titre d’exemple, Mappy propose une option pour calculer un trajet avec le moins de péages possibles.

Vérifier son véhicule avant de prendre la route

Avant de prendre la route pour les vacances, nous vous rappelons de vérifier votre véhicule. Une voiture bien révisée est une voiture qui offre plus de sécurité. Un contrôle régulier de l’état de la voiture permet de prévenir les éventuelles pannes et garantit un bon fonctionnement lors des longs trajets. Avant le départ, vérifiez :

Le niveau d’huile moteur,

L’état des pneus (pression et usure),

Le fonctionnement des feux et clignotants,

Le liquide de refroidissement et liquide de frein.

Nous vous conseillons de profiter des applications mobiles qui facilitent le voyage en voiture, que ce soit pour trouver un hébergement, organiser des pauses détente ou encore connaître les conditions de circulation. Ces outils peuvent grandement améliorer votre expérience de voyage et vous aider à économiser sur le coût du carburant.

