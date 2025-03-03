Un Précurseur s’Engage Déjà dans le Nouveau GT3 Cup en Rallye.

La Porsche 911 GT3 Cup fait ses débuts en rallye

Étonnamment, la Porsche 911 n’est pas souvent associée aux épreuves de rallye, mais sa conception unique et son équilibre de poids en font un véritable concurrent. Transformée pour ce type de compétition, la 911 GT3 Cup de la génération 992 s’apprête à briller dans les épreuves de rallye deux roues motrices.

Une transformation impressionnante

Depuis 2021, la 911 GT3 Cup profite de toutes les améliorations possibles, mais c’est la première fois que ce modèle est adapté pour le rallye. Outre quelques ajustements aérodynamiques, la carrosserie reste inchangée. Toutefois, la hauteur de caisse a été considérablement augmentée afin d’affronter les routes dégradées et les chemins de terre.

Performances à surveiller

Selon la chaîne YouTube Belgian-Motorsport, la transmission demeure intacte avec son moteur six cylindres à plat naturellement aspiré, développant 510 chevaux, transférés aux roues arrière via une boîte de vitesses séquentielle. Avec un poids de moins de 1 360 kg, cette Porsche est en bonne position pour rivaliser dans sa catégorie.

Bien que nous devions attendre quelques mois pour des résultats concrets, les vidéos capturées lors du Rally van Haspengouw, en Belgique, montrent déjà le potentiel de la 911 Cup. Elle y a été utilisée comme voiture de balayage pour préparer les routes avant les véritables compétiteurs, permettant ainsi aux pilotes Kris Princen et Bram Eelbode de prendre de la vitesse à travers les étapes. Cependant, leurs temps n’ont pas été chronométrés.

Malgré quelques difficultés de traction, exacerbées par des conditions météorologiques défavorables, la Porsche 911 GT3 Cup a démontré un bon potentiel et promet des performances intéressantes contre des rivaux redoutables. En raison de l’énorme aileron arrière, les attentes sont élevées pour son avenir dans les rallyes.