Toyota met au point une GR Corolla au couple boosté.

La marque automobile Toyota continue d’améliorer la GR Corolla, son modèle sportif. Après l’ajout d’une transmission automatique à huit vitesses et une augmentation du couple de 273 à 295 lb-pi l’année dernière, la compacte sportive se prépare à une nouvelle mise à niveau. En attendant son lancement complet cet automne, un prototype en développement est déjà sur les routes, masqué par un camouflage. Certaines modifications notables par rapport au modèle standard laissent entrevoir un potentiel GRMN ou une édition spéciale.

Des améliorations notables au niveau du design

Le prototype de la GR Corolla se distingue par des prises d’air remarquables sur le capot et les ailes avant, similaires à celles aperçues lors d’un test au Nürburgring en septembre dernier. Ce modèle camouflé est également équipé d’un aileron arrière plus grand, surpassant celui de l’édition Circuit. Les roues forgées BBS de 18 pouces en noir mat arborent le logo de Toyota Gazoo Racing, chaussées de pneus 245/40 ZR18, alors que l’édition Circuit était équipée de gommes légèrement plus étroites. Les pneus Michelin Pilot Sport Cup 2, choisies pour ce prototype, sont un indice que cette version sera aussi performante que l’édition Morizo, ayant également des pneus plus adhérents.

Un lift en matière de performance

D’après Toyota, le moteur à essence turbo de 1,6 litre a bénéficié d’un travail pour optimiser davantage le couple, bien que peu de détails aient été révélés. Cet moteur trois cylindres présente une «tuning unique», sans pour autant indiquer d’augmentation de puissance au-delà des 300 ch standard. Très peu d’éléments intérieurs ont été visualisés, laissant planer le doute sur la présence d’une banquette arrière ou si cette version GR Corolla se contentera de deux places comme l’édition Morizo. De plus, le essuie-glace arrière a été supprimé, en écho à sa version la plus radicale lancée jusqu’à présent.

A l’approche de sa première officielle, le véhicule de développement de la GR Corolla sera présent lors de l’événement Formula Drift à Long Beach, Californie, le week-end du 12-13 avril. L’entité Gazoo Racing de Toyota poursuivra ses tests avant de laisser Akio Toyoda, président du conseil d’administration, prendre le volant de ce bolide à quatre roues motrices.

En ce qui concerne le prix, il est probable qu’il dépasse les 46 275 $ de l’édition Circuit, potentiellement atteignant le territoire de l’édition Morizo à 51 420 $.