Stellantis Exclut l'Arrivée de ses Marques Européennes sur le Marché Américain.

Stellantis Exclut l’Arrivée de ses Marques Européennes sur le Marché Américain.

Rédaction :Antoine Blondain

Stellantis et la réorganisation de ses marques

Ces derniers mois, Stellantis a connu des changements significatifs. Avec le départ du PDG et une plus grande liberté pour les marques américaines, la dynamique au sein du groupe automobile semble évoluer. Cependant, il est peu probable que les marques Dodge, Jeep, Ram et Chrysler soient confrontées à de nouvelles compétitions au sein de la famille Stellantis.

Absence d’expansion pour les marques européennes

Selon des déclarations récentes du PDG de Stellantis Canada, Jeff Hines, il n’est pas envisagé que des marques européennes soient introduites en Amérique du Nord. Néanmoins, cela ne signifie pas que le marché nord-américain soit complètement isolé de l’Europe. Hines a mentionné qu’un crossover comme le Jeep Avenger pourrait potentiellement trouver sa place sur le marché, en offrant une option abordable pour les consommateurs.

Stratégies de réduction des prix face à la compétition

La nouvelle indique que nous ne devrions pas nous attendre à voir des modèles comme Opel ou Peugeot arriver prochainement. Alors que Stellantis s’efforce de trouver un nouveau directeur, l’entreprise cherche à redresser sa situation en Amérique du Nord, notamment en réduisant les prix de plusieurs modèles. La marque Jeep a particulièrement intensifié ses efforts pour diminuer les coûts, en abaissant les prix de ses modèles Wagoneer, Grand Cherokee et Gladiator.

À l’heure actuelle, l’avenir de l’industrie automobile semble incertain. Avec les éventualités de tarifs et des changements aux normes d’économie de carburant à l’horizon, Stellantis privilégie la consolidation de sa relation avec ses concessionnaires nord-américains, un marché que l’ancien PDG, Carlos Tavares, n’a pas pleinement compris. L’introduction d’une nouvelle concurrence pourrait ne bénéficier à personne.

Source : Automotive News via The Drive

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