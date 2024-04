Que vaut le C40, la première voiture SUV électrique de Volvo ?

Volvo, le géant suédois reconnu pour ses voitures fiables et de qualité, se lance dans la course à l’électrique. La marque scandinave propose désormais quatre modèles électriques, dont trois SUV et un crossover : le C40. Ce dernier est le premier véhicule de l’histoire de la marque proposé exclusivement en version électrique.

Nous avons eu l’opportunité de tester cette nouveauté et nous vous livrons nos impressions et conclusions sur ce modèle prometteur.

Notons au passage que Le C40 ne vous met pas dans l’obligation de faire le choix entre puissance et conduite responsable. Vous n’aurez qu’à vous installer confortablement, prendre la route sereinement et vous réjouir de la conduite à une seule pédale ainsi que d’une accélération en toute douceur. Le tout, sans aucune émission de gaz d’échappement !

Sans oublier que C40 est proposé avec un ou deux moteurs. Quant à la motorisation à roues arrière motrices, celle-ci promet de garantir une meilleure puissance et une excellente souplesse de la voiture, vous permettant un trajet encore plus agréable.

Confort et habitabilité

Le sentiment en prenant place dans la C40 est indéniablement positif, rappelant la nouvelle Renault électrique sans terres rares. Les sièges sont confortables et les matériaux utilisés sont de bonne qualité, conformément à ce que l’on attend d’un véhicule premium. L’espace aux jambes à l’arrière est généreux, tout comme le coffre affichant une belle capacité de chargement.

Il ne nous manquera également pas de noter que la C40 dispose d’un toit panoramique qui permet d’apporter davantage de luminosité à l’intérieur du véhicule.

Performances et autonomie

Sous le capot, la C40 offre des performances convaincantes avec une puissance cumulée de 408 chevaux grâce à deux moteurs électriques.

Le 0 à 100 km/h est abattu en seulement 4,9 secondes, de quoi rivaliser avec certaines sportives. Quant à l’autonomie, elle est annoncée à 420 km selon le cycle WLTP, mais en pratique, il est probable qu’elle se situe plutôt aux alentours de 350 à 380 km. Une valeur qui reste respectable et suffisante pour la majorité des déplacements quotidiens.

Technologie et équipements

La C40 ne fait pas l’impasse sur la technologie avec un tableau de bord numérique et un écran central tactile haut de gamme s’intégrant parfaitement à l’intérieur du véhicule.

On retrouve également les dernières aides à la conduite ainsi que des fonctionnalités multimédias et de connectivité complètes. Les mises à jour logicielles sont proposées régulièrement, mais attention : elles bloqueront votre véhicule pendant environ 1h30 avant d’être acceptées.

Liste des principaux équipements de série

Système d’infodivertissement avec navigation GPS et compatibilité Android Auto/Apple CarPlay,

avec navigation GPS et compatibilité Android Auto/Apple CarPlay, Aide au stationnement avant et arrière,

Régulateur de vitesse adaptatif,

adaptatif, Fonction d’aide à la conduite semi-autonome (Pilot Assist),

Caméra de recul et surveillance 360°.

Chargement et consommation électrique

Concernant la recharge de la C40, celle-ci supporte jusqu’à 150 kW en courant continu grâce à sa prise Combo CCS. Cela permet de récupérer jusqu’à 80% d’autonomie en seulement 40 minutes sur une borne rapide. À domicile, sur une Wallbox de 11 kW, comptez environ 8 heures pour une charge complète.

En termes de consommation électrique, la C40 s’avère relativement gourmande avec une moyenne oscillant entre 20 et 24 kWh/100 km selon les conditions de conduite et la météo. Nous vous conseillons de tenir compte de cet aspect lors de l’achat et d’adapter vos habitudes en conséquence.

Tarifs

Le prix de départ du C40 est fixé à 57 700€ pour la version entrée de gamme équipée des principales fonctionnalités. Comptez environ 10 000 € supplémentaires pour accéder aux finitions les plus luxueuses et profiter de tous les équipements disponibles.

Premier SUV électrique de la marque Volvo, avouons que le C40 réussit son passage à l’ère zéro émission avec un produit de qualité et technologiquement avancé. Mais sa consommation électrique légèrement supérieure à la moyenne ainsi que son tarif premium pourront en refroidir certains.

Reste à savoir si cela suffira à convaincre les acheteurs de se tourner vers ce modèle plutôt que vers d’autres véhicules électriques plus abordables ou disposant d’une autonomie supérieure.

