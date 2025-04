Maserati propose un yacht complémentaire à la GranTurismo électrique pour une expérience de luxe inégalée

Imaginez-vous voguant sur des flots azur, guidé par le murmure des vagues, tout en profitant du même niveau de distinction et de performance que celui offert par la mythique Maserati GranTurismo électrique. Dans un élan révolutionnaire qui fusionne l’élégance de l’automobile de prestige avec le charme intemporel du nautisme, Maserati dévoile un concept sensationnel : un yacht splendide et exclusif comme parfait complément à sa nouvelle voiture électrique. Plongez avec moi dans cet univers où luxe, vitesse et innovation se rencontrent pour créer une expérience de navigation inégalée, où chaque détail est pensé pour élever l’art de vivre à son paroxysme. C’est une promesse de moments inoubliables, flottant sous le signe du Trident, symbole ultime de l’exclusivité.

Une fusion parfaite entre automobile et nautisme

Imaginez glisser sur les vagues avec la même élégance et la même puissance que la Maserati GranTurismo électrique. C’est désormais possible avec l’introduction du Tridente, le yacht 100% électrique conçu par Maserati. Ce somptueux yacht de 10,50 mètres de long ne se contente pas de flotter majestueusement sur l’eau, il promet une performance époustouflante avec ses 600 chevaux électriques, permettant de fendre les flots à une vitesse de pointe de près de 75 km/h.

Une technologie de pointe sur l’eau

Le Tridente n’est pas seulement un spectacle pour les yeux, il est également une prouesse technologique. Propulsé par l’expertise de Vita Power, ce yacht abrite une batterie de 252 kWh capable de se recharger complètement en moins d’une heure. Imaginons donc, vous pourriez naviguer de crique en crique sur la Côte d’Azur et recharger votre yacht pendant un déjeuner sur le rivage.

Luxe et confort au rendez-vous

Aparté du performance impressionnante, le Tridente est un véritable palais flottant. Capable d’accueillir jusqu’à dix invités, ses installations incluent d’immenses banquettes à l’arrière pour se dorer au soleil, ainsi qu’une cabine luxueuse pour les moments de détente en toute intimité. Tout cela fabriqué par le renommé chantier naval américain Hodgdon Yachts, avec une coque en fibre de carbone ornée de l’emblématique trident de Maserati. Un symbole de luxe qui justifie amplement le prix de 2,5 millions d’euros pour acquérir ce bijou des mers.

En somme, que vous soyez un aficionado des voitures de luxe ou un passionné de yachting, le Tridente promet de combiner le meilleur des deux mondes pour une expérience de luxe inégalée sur terre comme sur mer.

