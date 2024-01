Marché automobile incertain en 2024 : Les ventes s’annoncent avec des perspectives mitigées en France

Après une année 2023 marquée par une croissance significative des immatriculations de voitures électriques et hybrides rechargeables, les perspectives pour 2024 sont plus incertaines pour le marché automobile français. Malgré un intérêt croissant pour les modèles électriques, de nombreux facteurs pourraient impacter négativement la dynamique du secteur.

Le déficit commercial lié aux importations massives de véhicules électriques

La balance commerciale hexagonale est sérieusement plombée par l’importation massive de voitures électriques. Depuis 2017, ces importations ont été multipliées par vingt, ce qui a conduit à un solde extérieur de la France en voitures devenant déficitaire en 2007 jusqu’à atteindre -9,4 milliards d’euros au 1er semestre 2023. Sans oublier que les importations viennent de plus en plus d’Asie, en particulier de Chine.

Les préoccupations concernant la production nationale

De nombreuses questions se posent également quant à la capacité de la production nationale de voitures électriques à suivre la demande croissante, avec notamment une présence insuffisante de constructeurs locaux dans ce segment de marché.

La poursuite des importations massives de véhicules électriques pourrait également nuire à la capacité des constructeurs français à se positionner efficacement sur ce marché en pleine croissance.

Des obstacles potentiels pour l’adoption massive des voitures électriques et hybrides rechargeables

L’un des principaux défis à relever pour inciter les consommateurs français à adopter massivement les véhicules électriques est le développement et la mise en place d’infrastructures de recharge suffisantes.

Les pouvoirs publics ont un rôle crucial à jouer dans le déploiement de ces infrastructures ainsi que dans la mise en œuvre d’incitations économiques, telles que des subventions ou des réductions d’impôts pour encourager l’achat de voitures électriques et hybrides.

Les inquiétudes environnementales et sociales

Certaines critiques soulevées concernent les impacts environnementaux et sociaux liés à l’extraction des ressources nécessaires à la production de batteries pour les véhicules électriques, tels que le lithium et le cobalt. Ces questions pourraient freiner l’adoption massive de ces technologies auprès du grand public et impacter les ventes à court et moyen terme.

Résumé des enjeux pour le marché automobile français en 2024

Un déficit commercial accru lié aux importations massives de véhicules électriques, notamment en provenance de Chine.

lié aux importations massives de véhicules électriques, notamment en provenance de Chine. Des préoccupations quant à la production nationale et l’implication des constructeurs locaux sur le marché des voitures électriques.

quant à la production nationale et l’implication des constructeurs locaux sur le marché des voitures électriques. L’importance du développement d’infrastructures de recharge et des incitations gouvernementales pour favoriser l’adoption des véhicules électriques et hybrides.

d’infrastructures de recharge et des incitations gouvernementales pour favoriser l’adoption des véhicules électriques et hybrides. Les critiques environnementales et sociales concernant la production de batteries pour les véhicules électriques, qui pourraient impacter leur popularité et leurs ventes.

Si le marché automobile français a connu une croissance notable en 2023, grâce notamment à la forte progression des immatriculations de voitures électriques et hybrides rechargeables, les perspectives pour 2024 sont plus incertaines. Le marché devra relever de nombreux défis afin de continuer sur cette lancée, notamment en termes de gestion de l’offre et des infrastructures, mais également face aux questionnements sociaux et environnementaux liés à ces technologies.

