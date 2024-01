Quelle marque de voiture coûte le moins cher en entretien : vous serez surpris

Dans un contexte économique incertain et face à la hausse des prix de l’énergie, les consommateurs cherchent à optimiser leur budget. L’un des leviers pour y parvenir est de choisir une voiture dont l’entretien est peu coûteux. Nous avons analysé pour vous les données récentes et comparé les marques pour vous présenter celles qui vous feront réaliser des économies sur l’entretien.

Les critères pris en compte pour évaluer le coût de l’entretien

Pour déterminer quelle marque de voiture coûte le moins cher en entretien, plusieurs éléments ont été pris en compte, notamment le coût des pièces détachées, la fréquence des réparations (usure naturelle ou problèmes récurrents), le coût de la main-d’œuvre, l’entretien courant (vidange, filtres, etc.) et le coût du contrôle technique.

Le coût des pièces détachées

Chaque marque a sa propre grille tarifaire pour les pièces détachées, ce qui peut faire considérablement varier le coût de l’entretien. Des constructeurs comme Dacia ou Fiat proposent généralement des pièces plus abordables que leurs concurrents premium tels que BMW ou Audi.

La fréquence des réparations

Les voitures les moins chères en entretien sont également celles qui présentent le moins de problèmes techniques et dont les pièces s’usent moins rapidement. Nous vous invitons à vous renseigner sur la fiabilité d’une marque avant de faire votre choix.

Le coût de la main-d’œuvre

Nous vous rappelons de considérer le coût de la main-d’œuvre pour effectuer les différents services d’entretien. Les constructeurs généralistes comme Renault ou Citroën proposent souvent des tarifs horaires inférieurs à ceux des marques premium.

Quelles sont les marques les plus économiques en entretien ?

En tenant compte des facteurs ci-dessus, nous avons dressé une liste des marques de voitures dont l’entretien coûte le moins cher. Nommons : Dacia, Fiat, Citroën, Renault et MG Motor. Retrouvez de plus amples informations dans les lignes qui suivent.

Dacia : la valeur sûre pour l’entretien économique

La marque roumaine Dacia se distingue par ses tarifs attractifs tant à l’achat qu’en matière d’entretien. Grâce à son positionnement low-cost et à la mutualisation des pièces avec le groupe Renault, elle offre un rapport qualité-prix imbattable. Sans oublier la fiabilité des modèles qui joue également en faveur d’un coût d’entretien réduit.

Fiat : des prix abordables et une bonne fiabilité

La marque italienne Fiat propose également des tarifs avantageux pour l’entretien de ses véhicules. Les pièces détachées sont souvent moins chères que celles des concurrents, et la fiabilité des derniers modèles a nettement progressé par rapport aux années précédentes.

Citroën et Renault : l’entretien à la française

Les marques françaises Citroën et Renault proposent elles aussi des tarifs compétitifs en matière d’entretien. Leurs pièces détachées sont généralement plus accessibles que celles des marques allemandes, et les coûts de main-d’œuvre restent raisonnables.

MG Motor : l’outsider économique

La marque britannique MG Motor mérite une mention pour ses tarifs d’entretien attractifs. Bien qu’elle soit moins connue que ses concurrents français ou italiens, elle propose des voitures électriques avec un entretien réputé économique, notamment grâce à un faible coût des pièces détachées et une qualité de fabrication correcte.

Le choix d’une marque et d’un modèle de voiture peu coûteux en entretien dépend de nombreux facteurs. Mais en se basant sur les critères exposés dans cet article, Dacia, Fiat, Citroën, Renault et MG Motor semblent les options les plus intéressantes pour réaliser des économies sur ce poste de dépense.

