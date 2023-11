5 astuces pour que votre téléphone se décharge deux fois moins vite dans la journée

Partagez cet article avec vos amis!

La batterie de notre smartphone est souvent mise à rude épreuve avec toutes les tâches qu’elle doit accomplir au quotidien. Mais saviez-vous qu’il existe des astuces simples et pratiques pour optimiser l’autonomie de votre téléphone ? Voici 5 conseils pour éviter que votre batterie ne s’épuise trop rapidement.

1. Réduire la luminosité de l’écran

La luminosité de l’écran est l’un des éléments qui consomme le plus d’énergie sur un smartphone. En réduisant la luminosité, vous pouvez économiser de précieux pourcents de batterie.

Pour ce faire, vous pouvez régler la luminosité manuellement ou, pour certains modèles de téléphones, activer le mode luminosité adaptative ou luminosité automatique, qui ajustera la luminosité en fonction de l’environnement.

2. Désactiver les applications inutiles

Plusieurs applications tournent en arrière-plan sur notre téléphone, même lorsque nous ne les utilisons pas. Elles consomment de l’énergie et raccourcissent l’autonomie de la batterie. Nous vous conseillons de fermer les applications dont vous n’avez pas besoin et désactiver celles se lançant automatiquement au démarrage :

Fermez les applications : depuis la barre des tâches du téléphone (ou le bouton multitâche), faites défiler les applications ouvertes et fermez celles dont vous ne vous servez pas.

depuis la barre des tâches du téléphone (ou le bouton multitâche), faites défiler les applications ouvertes et fermez celles dont vous ne vous servez pas. Désactivez les applications de démarrage : rendez-vous dans les paramètres de votre téléphone, puis dans la section Applications ou Gestion des applications. Ici, vous pouvez désactiver celles qui se lancent automatiquement à l’allumage du téléphone.

3. Limiter la consommation des données mobiles

La connexion internet via les réseaux mobiles (3G/4G/5G) peut également avoir un impact considérable sur l’autonomie de votre batterie. Pour économiser cette énergie, nous vous recommandons de limiter la consommation des données lorsque vous n’êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi.

Pensez à passez en mode Économiseur de données. Vous le trouverez généralement dans les paramètres réseau et internet de votre appareil. Et lorsque vous êtes chez vous ou dans un lieu disposant d’une connexion Wi-Fi gratuite, n’hésitez pas à vous y connecter pour soulager votre forfait data et préserver aussi la batterie.

4. Adopter le mode Économie d’énergie

Cette fonctionnalité est aujourd’hui disponible sur la plupart des smartphones actuels, elle permet d’allonger significativement l’autonomie de votre batterie. Et ce, en limitant certaines fonctionnalités gourmandes en énergie.

Le mode Économie d’énergie est très utile lorsque votre batterie atteint un niveau critique, mais il peut également être activé en permanence pour préserver l’autonomie de votre téléphone.

Pour activer le mode Économie d’énergie, rendez-vous dans les paramètres de votre Smartphone, section Batterie ou Gestion de l’alimentation, vous devriez y trouver l’option Économie d’énergie. Nous vous invitons à l’activer pour profiter d’une meilleure autonomie pour votre téléphone.

5. Limiter les notifications et synchronisations automatiques

Lorsque vous recevez des notifications push, votre téléphone active son écran, ce qui consomme de la batterie à chaque alerte. Certaines applications se synchronisent même automatiquement à intervalles réguliers pour récupérer les dernières données disponibles. Ce processus est également gourmand en énergie.

Nous vous conseillons de désactiver les notifications inutiles en vous rendant dans les paramètres de votre téléphone, puis dans la section Applications ou Notifications pour choisir celles dont vous souhaitez désactiver les notifications push.

Pensez aussi à optimiser les synchronisations : toujours depuis les paramètres de votre appareil, rendez-vous dans la section Comptes pour gérer les synchronisations de vos différentes applications (email, calendrier, contacts, etc.). Privilégiez une synchronisation manuelle plutôt qu’automatique pour économiser de la batterie.

En appliquant ces astuces, vous pourrez optimiser l’autonomie de votre smartphone et éviter les désagréments liés à une batterie déchargée trop rapidement. Nous vous conseillons également de surveiller régulièrement la mise à jour de vos applications afin de profiter des dernières améliorations concernant la gestion de l’énergie.

