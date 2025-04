Le Subaru Trailseeker : un compétiteur qui pourrait surpasser votre STi.

Le Salon de l’Automobile de New York de 2025 a été le théâtre d’une présentation marquante : Subaru a dévoilé son nouveau SUV, le Trailseeker, qui se positionne comme le modèle de production le plus rapide de la marque. Malgré l’absence de badges WRX ou STI, ce crossover électrique promet des performances impressionnantes en dehors des routes. Zoom sur les caractéristiques qui pourraient séduire les amateurs de sensations fortes.

Un SUV électrique à la performance surprenante

Subaru a levé le voile sur son nouveau Trailseeker lors de l’édition 2025 du Salon de New York. Ce véhicule, ressemblant à un Solterra agrandi, arbore une allure robuste inspirée de l’Outback. Bien que le design ait été largement commenté, ce qui a attiré moins d’attention, ce sont les performances du SUV. According to Subaru, le Trailseeker peut atteindre 100 km/h en seulement 4,3 secondes, surpassant même les derniers modèles WRX STI, y compris le S209 en production limitée.

Une puissance impressionnante, mais des détails encore flous

Pour mettre les choses en perspective, le modèle STI S209 de 2019 offrait 341 chevaux et 450 Nm de couple grâce à son moteur quatre cylindres turbo de 2,5 litres. En revanche, le Trailseeker annonce une puissance combinée d’environ 375 chevaux, générée par ses deux moteurs électriques, un à chaque essieu. Bien que Subaru n’ait pas précisé le poids du Trailseeker, il est raisonnable de penser qu’il est plus lourd que le S209, d’autant plus qu’il est équipé d’une batterie de 74,7 kilowattheures.

En termes de performance, le S209 atteignait difficilement les 100 km/h en un peu plus de quatre secondes, nécessitant un démarrage en force avec sa transmission manuelle à six rapports. En revanche, le Trailseeker offre une expérience de conduite plus directe et accessible, bien que cela puisse être moins engageant pour les puristes de la conduite. Actuellement, Subaru n’a pas beaucoup communiqué sur les spécificités de performance du Trailseeker, laissant planer un doute sur une éventuelle baisse de sa puissance avant la production prévue pour début 2026.

