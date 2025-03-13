L’Acura ADX 2025 démontre que le « suffisamment bon » peut séduire : Essai sur route.

L’Acura ADX, un nouveau venu dans le segment très concurrentiel des SUV sous-compacts de luxe, pourrait bien changer la donne. À l’ère où de nombreux modèles, tels que les Mercedes-Benz GLA et BMW X1, peinent à offrir une véritable valeur ajoutée, le tout nouveau ADX de Honda présente un intérêt particulier. Allant à contre-courant des habitudes de la concurrence allemande, ce véhicule prétend allier performance et confort à un prix compétitif.

Un SUV qui se démarque

Si de nombreux SUV compacts de luxe peinent à offrir la qualité attendue dans cette gamme de prix, l’Acura ADX attire l’attention. Il repose sur la même plateforme que la Honda Civic, qui a récemment été saluée comme l’une des meilleures voitures abordables sur le marché américain. Avec son design innovant et des caractéristiques pratiques, l’ADX espère conquérir une clientèle plus exigeante.

Caractéristiques Rapides Acura ADX A-Spec Advance AWD 2025 Motorisation Moteur turbo de 1,5 litre à quatre cylindres Puissance 190 chevaux / 179 lb-pi Efficacité 25 mpg ville / 30 mpg autoroute / 27 mpg combiné Poid 1 594 kg Prix de base 36 350 USD / 46 890 USD testé Lire aussi Ce mini pickup retravaillé cache un moteur V-8 de Ford.

Praticité et rapport qualité-prix

Ce qui distingue réellement l’ADX, c’est son intérieur spacieux et bien pensé. Avec plus de 92 cm d’espace pour les jambes à l’arrière et une capacité de chargement impressionnante de 55,1 pieds cubes lorsque les sièges sont rabattus, l’Acura ADX surpasse ses contemporains en matière de fonctionnalité. Son prix d’entrée de 36 350 dollars est également attractif comparé aux modèles allemands qui atteignent facilement 50 000 dollars pour des options standard.

Points Positifs : Valeur solide, conduite agréable, excellent système audio

Cependant, certains aspects pourraient être améliorés. Le moteur turbo de 1,5 litre, bien qu’adéquat, manque de douceur, surtout lorsqu’il est associé à une transmission à variation continue qui ne permet pas d’exploiter pleinement la puissance disponible. En mode Sport, bien que la réactivité soit améliorée, cela entraîne une consommation de carburant plus élevée.

Concurrence

Audi Q3

BMW X2

Mercedes-Benz GLA

Volvo XC40

En résumé, l’Acura ADX pourrait très bien être le choix des acheteurs à la recherche d’un SUV sous-compact premium, en mise sur une bonne combinaison de confort et de valeur. Toutefois, il serait judicieux de ne pas s’attendre à une expérience SUV de luxe à moins de 45 000 dollars. Pour cela, bien qu’il ne soit pas le modèle le plus éclatant de son segment, l’ADX représente une option solide.