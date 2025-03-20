La VW Golf GTI s’apprête à célébrer son 50ème anniversaire avec une édition spéciale.

Volkswagen s’apprête à célébrer le cinquantième anniversaire de la Golf GTI, un modèle emblématique qui a marqué l’histoire des compactes sportives depuis son lancement en 1976. La marque allemande prévoit de dévoiler une édition spéciale de ce modèle légendaire lors de la course d endurance de 24 heures de l’ADAC au Nürburgring, prévue en juin. Bien que les détails de cette édition anniversaire restent encore largement inconnus, voici ce que l’on sait jusqu’à présent.

Un nouveau modèle pour l’anniversaire

La Golf GTI originale a révolutionné le segment des voitures compactes sportives, mais Volkswagen ne souhaite pas attendre 2026, date marquant les 50 ans du modèle, pour proposer une nouvelle version. Cette annonce a suscité diverses spéculations, notamment sur les caractéristiques de cette version spéciale. Le modèle actuel, la Golf GTI Mk8, a déjà vu l’émergence d’une variante Clubsport, offrant 296 chevaux, soit une augmentation de 35 chevaux par rapport à la version standard.

Attentes autour de la Clubsport et des performances

Les rumeurs autour de la nouvelle édition parlent potentiellement d’une version Clubsport encore plus puissante. La variante Clubsport actuelle est équipée d’un moteur turbo de 2.0 litres, pouvant développer jusqu’à 295 lb-pi de couple. Il est encore flou si cette nouvelle GTI spéciale sera fondée sur la version Clubsport non disponible aux États-Unis ou la version standard. Tout indique que les performances devraient être améliorées, s’inspirant de la Golf R qui affiche jusqu’à 328 chevaux, tout en maintenant le système de traction avant, ce qui en ferait l’un des véhicules à traction avant les plus performants du marché.

Des options encore incertaines

Malgré l’abandon de la boîte manuelle l’an dernier, certains experts estiment qu’une option manuelle ne doit pas être complètement écartée. Cependant, cela pourrait rester du domaine de l’hypothèse. Avec des prix déjà élevés, la variante Clubsport se vendant autour de 50 000 euros en Allemagne, on peut s’attendre à ce que le modèle spécial soit encore plus onéreux. Bien que Volkswagen travaille sur une version entièrement électrique de la Golf pour le futur, le modèle essence semble promis à une durée de vie prolongée, tant que son héritage perdurera sur le marché.