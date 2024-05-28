La voiture électrique : un moyen de produire du Made in France abordable ?

Ah, la voiture électlique, cette étoile montante de l’industrie automobile! Mes chers lecteurs, auriez-vous jamais imaginé qu’acheter français et se mettre au vert pourraient un jour rimer avec parcourir les routes sans bruit et sans fumée? Oui, vous avez bien lu ! Aujourd’hui, nous allons explorer ensemble si la voiture électrique peut vraiment devenir un symbole de fierté nationale abordable. Attrapez vos clés virtuelles, installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir le potentiel tricolore de ces merveilleuses machines sur roues. Allons-y!

Pourquoi envisager la voiture électrique comme relais de croissance en France ?

Quand on parle de voitures électriques, la première question qui nous vient à l’esprit n’est pas uniquement leur capacité à réduire notre empreinte carbone, mais aussi leur impact économique local. En effet, ces véhicules, à la différence de leurs homologues à combustion, pourraient lever le voile sur un nouveau potentiel industriel tricolore. Moins complexes en termes de composants mécaniques, les véhicules électriques requièrent moins de main d’œuvre, redéfinissant ainsi les paramètres de compétitivité de la production automobile.

Les avantages économiques de la production locale

Produire en France est souvent vu comme un défi coûteux. Toutefoireste, aligné sur un contexte mondial de réchauffement climatique et de nouvelles régulations environnementales, produire localement prend tout son sens. L’étude de la Fondation pour la nature et l’homme (FNH) révèle qu’une voiture électrique typée R5 ou une Citroën e-C3 pourrait être fabriquée en France avec un coût de différence minime comparé à la production dans des pays comme l’Espagne ou la Slovaquie. Ceci, grâce aux aides d’État et diverses incitations fiscales. Une telle stratégie permettrait non seulement de réduire les émissions liées au long transport mais aussi de dynamiser l’économie locale.

Repenser la localisation des industries

L’un des grands enjeux réside dans la localisation de la fabrication des véhicules électriques. Actuellement, la production de modèles emblématiques, à l’instar de la Peugeot e-208, s’effectue en dehors des frontières françaises. Encourager la relocalisation pourrait donc être un levier stratégique majeur pour booster l’économie locale, tout en réduisant les coûts logistiques associés au transport international.

La proximité des gigafactories, une nécessité opérationnelle

Avec la montée en puissance des batteries comme composant central des véhicules électriques, il devient crucial d’optimiser la chaîne d’approvisionnement. Établir une proximité physique entre les usines de production des voitures et les gigafactories de batteries devient une évidence. Cela peut non seulement accélérer les délais de production mais aussi réduire les coûts supplémentaires liés au transport intermédiaire.

Alors que le débat autour de la relocalisation fait rage, il semble que l’argument économique, renforcé par des études comme celle de la FNH, penche en faveur d’une industrie automobile électrique plus française. Gardez un œil sur les prochains mouvements des géants de l’industrie, qui pourraient bien surprise à tous. L’avenir nous dira si cette transition vers un modèle plus local et plus durable est non seulement nécessaire, mais également profitable.

“Voiture électrique : la France souhaite atteindre 800 000 ventes dès 2027”



La France ? Non, seulement #Macron et sa clique du gouvernement qui suivent la feuille de route imposée par l’UE.

Bruxelles, qui veut à terme la suppression des voitures à moteur thermique (et des… — Virginie Joron (@v_joron) May 6, 2024