Cummins Dévoile Son Tout Premier Moteur à Gaz !

Dans le monde des moteurs, peu de noms évoquent aussi fortement la puissance diesel que Cummins. Avec plus de cent ans d’histoire, la marque a équipé tout, des poids lourds aux locomotives, en passant par les engins de construction et les générateurs. Cependant, jusqu’à présent, aucune version n’avait été développée pour fonctionner à l’essence. Cela change avec l’introduction du moteur B6.7 Octane.

Un moteur révolutionnaire pour Cummins

Le développement du B6.7 Octane a débuté il y a plusieurs années, et le moteur a récemment été lancé pour équiper des véhicules commerciaux de poids moyen. Basé sur la plateforme diesel en ligne six cylindres B6.7 de l’entreprise, il offre une puissance allant jusqu’à 300 chevaux et un couple maximal de 660 lb-pi. Des versions à puissance inférieure, autour de 200 chevaux et avec un couple de 600 lb-pi, seront également disponibles. Les premiers tests indiquent que le couple n’atteint pas les bas régimes comme le fait le diesel B6.7, mais il reste compétitif entre 1600 et 1800 tours par minute.

Performance et conformité environnementale

Cummins affirme que ce nouveau moteur fonctionne avec de l’essence à 87 octanes, offrant une performance et une fiabilité comparables à celles des moteurs diesel, sans la complexité supplémentaire des systèmes DEF pour répondre aux normes environnementales. En termes de conformité, le moteur respecte les standards CARB et EPA pour 2027, même si ces réglementations pourraient évoluer suite aux récentes décisions de la EPA concernant la déréglementation. Bien que les chiffres spécifiques sur la consommation de carburant ne soient pas encore communiqués, Cummins prétend que le B6.7 Octane affiche une amélioration de 10 % par rapport aux moteurs à essence comparables.

Selon Equipment World, ce nouveau moteur sera disponible sur les camions de classe 5 à 7 de Kenworth, couvrant les modèles T180 aux T480, principalement utilisés comme camions de service plutôt que pour le transport de remorques. Sa disponibilité dans d’autres véhicules ou applications reste à confirmer.

Photo par : Cummins