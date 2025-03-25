Audi A2 ou Q2 E-Tron : un aperçu captivant du prochain A3 électrique, prévu pour 2026.

Un Nouveau Compact Électrique chez Audi d’ici 2026

Le constructeur automobile Audi s’apprête à lancer un nouveau modèle électrique qui marquera une étape significative dans son évolution technologique. Prévu pour arriver sur le marché un an plus tôt que prévu, en 2026, ce véhicule compact promet d’être une référence dans le secteur avec sa technologie de charge rapide.

Un Remplaçant du A3 Électrique avec une Nouvelle Nomenclature

Le futur modèle électrique d’Audi, bien qu’il succède au développement du traditionnel A3, ne portera pas ce nom. Ce changement fait partie de la stratégie d’Audi qui réserve des désignations à chiffres pairs pour ses véhicules entièrement électriques, accompagnés de la mention E-Tron. Les rumeurs en provenance d’Allemagne évoquent un nom potentiel, comme Audi A2 E-Tron ou même Q2 E-Tron, mais la confirmation officielle est encore attendue.

Des Performances Prometteuses et un Espace Optimisé

Selon des sources internes, l’Audi A3 électrique sera basé sur une architecture modifiée du système électrique modulaire (MEB Evo), permettant une autonomie estimée à 700 kilomètres, dépassant ainsi les limitations des plateformes MEB traditionnelles. Ce modèle devrait également bénéficier d’une plage de charge de 175 à 200 kW, avec une architecture de 400 volts.

En termes de dimensions, cette nouvelle version se présente avec une carrosserie compacte traditionnelle dotée de quatre portes et un grand hayon arrière, ainsi qu’une variante berline attendue. Comparé au modèle actuel, les dimensions seront légèrement augmentées, offrant plus d’espace intérieur grâce à une augmentation de l’empattement. L’intérieur sera conçu pour offrir une expérience de conduite moderne avec un plancher plat, optimisant ainsi l’espace à bord.