A Monaco, les voitures thermiques restent populaires malgré la tendance vers l’électrique

Ah, Monaco ! Ce petit rocher de luxe où le soleil, la mer et les bateaux offrent un spectacle sans pareil. Mais il y a encore une autre attraction vrombissante qui captivera le cœur des passionnés d’automobile : ces belles voitures thermiques qui sillonnent toujours avec panache les rues étroites de la principauté, malgré une vague mondiale en faveur de l’électrique. C’est un ballet à quatre roues, un paradoxe motorisé, qui continue de rouler à contre-courant des tendances. Restez avec moi pour explorer pourquoi, à Monaco, le rugissement des moteurs classiques n’a pas dit son dernier mot !

Le charme inaltérable des moteurs classiques

Monaco, ce petit écrin de la Côte d’Azur, n’est pas seulement célèbre pour son Grand Prix de Formule 1 ou son casino : c’est également un bastion pour les passionnés de voitures puissantes et rutilantes. Malgré une poussée mondiale pour la transition écologique, la préférence pour les voitures thermiques se fait encore remarquer robustement dans les rues monégasques. En effet, des marques comme Ferrari, McLaren et Mercedes dominent le paysage automobile, avec un point commun : le rugissement captivant de leurs moteurs à combustion.

Au cœur de la résistance

Lors du récent salon Top Marques de Monaco, un événement dédié aux véhicules d’exception, le constat était indéniable : les supercars thermiques et hybrides attiraient les regards et suscitaient les passions, tandis que les équivalents électriques avaient du mal à séduire le public fortuné de la Principauté. Ces derniers semblent préférer l’écho des voitures de sport de haute cylindrée à l’absence de bruit des moteurs électriques. Les sensations uniques procurées par les accélérations brusques et les freinages puissants des voitures thermiques ne trouvent pas encore leur équivalent dans le monde électrique.

Les hybrides, un compromis en vogue

Si le tout-électrique peine à percer, l’hybride, en revanche, commence à faire son nid parmi les préférences des Monégasques. Véhicules comme la Ferrari SF90, dotée d’un moteur hybride performant, offrent le meilleur des deux mondes : la possibilité d’une conduite électrique, silencieuse et écologique en milieu urbain, et la puissance brute des moteurs traditionnels dès que la route le permet. Ce compromis séduit ceux qui, malgré un intérêt croissant pour les aspects pratiques et écologiques de l’électrique, ne sont pas prêts à renoncer au plaisir sensoriel des moteurs à essence.

L’électrique pour les tâches quotidiennes

Selon les dires de personnalités du monde automobile présentes au salon, comme Bruno Laffite, l’électrique trouve néanmoins sa place dans la vie quotidienne des résidents. Que ce soit pour aller chercher le pain ou pour des déplacements plus anodins, les voitures électriques offrent une réponse adéquate aux besoins de discrétion et d’économie de carburant. Cette adoption pour des usages quotidiens montre que même les puristes commencent à intégrer l’électrique dans leur quotidien, tout en gardant les thermiques pour des moments de conduite plus passionnés.

Monaco reste ainsi un territoire où tradition et modernité cohabitent avec une harmonie unique, reflétant le luxe et le statut de ses résidents tout en s’adaptant, doucement mais sûrement, aux exigences d’un monde en évolution.

Fin des ventes de voitures thermiques en 2035 : "On sera obligé de revenir sur l’échéance" pour Fabrice Godefroy (@40MA) #ParlonsVraiChezBourdinhttps://t.co/qL5ertegRy pic.twitter.com/c1qjpIm2zG — Sud Radio (@SudRadio) June 4, 2024

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

