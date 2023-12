Taxe foncière : une nouvelle hausse conséquente prévue pour 2024

Partagez cet article avec vos amis!

Une augmentation significative annoncée pour 2024

Après une hausse inédite de la taxe foncière en 2023, les propriétaires devront encore faire face à une augmentation conséquente en 2024. Avec la publication des chiffres de l’INSEE, il est désormais confirmé que la taxe foncière va grimper d’au moins 3,9% en 2024.

Les conséquences sur le pouvoir d’achat

En 2024, la hausse minimale de la taxe foncière sera moins forte qu’en 2023, mais va néanmoins rogner le pouvoir d’achat des contribuables. Cette nouvelle augmentation vient s’ajouter à celle déjà constatée en 2023.

: les charges locatives des bailleurs ont explosé plus vite que leurs loyers entre 2023 et 2024. Deuxième conséquence : les dépenses mensuelles des propriétaires d’une location sont passées de 764 euros par mois à 875 euros par mois.

L’impact sur les budgets des propriétaires

Les postes de dépenses qui ont le plus fait exploser le budget des propriétaires entre 2023 et 2024 sont principalement liés à la hausse de la taxe foncière. Les charges locatives ont ainsi augmenté considérablement, impactant le budget des bailleurs et entraînant une hausse des loyers pour compenser cette augmentation.

Le contexte économique et politique

Cette nouvelle hausse de la taxe foncière intervient dans un contexte économique et politique compliqué. La crise sanitaire due à la Covid-19, l’inflation et les incertitudes liées aux élections présidentielles françaises contribuent à alimenter les inquiétudes des propriétaires.

Les mesures gouvernementales en réponse à la situation

Afin de répondre aux préoccupations des propriétaires, plusieurs mesures ont été annoncées par le gouvernement :

: des aides financières pour les ménages les plus touchés par la hausse de la taxe foncière. Mesure 2 : une révision des valeurs locatives cadastrales pour permettre une meilleure adéquation entre les impôts locaux et la valeur réelle des biens immobiliers.

: une révision des valeurs locatives cadastrales pour permettre une meilleure adéquation entre les impôts locaux et la valeur réelle des biens immobiliers. Mesure 3 : la mise en place d’un plafonnement de la taxe foncière pour les propriétaires les plus modestes.

Ces mesures visent à atténuer l’impact de la hausse de la taxe foncière sur les ménages français et à éviter que cette situation ne pèse trop lourdement sur le pouvoir d’achat des contribuables.

Les perspectives pour les années à venir

Face à cette nouvelle forte hausse annoncée pour 2024, la question se pose de savoir si cette tendance va se poursuivre dans les années à venir. Plusieurs facteurs pourraient influer sur l’évolution de la taxe foncière :

: l’évolution de l’inflation et des prix de l’immobilier. Facteur 2 : la politique fiscale du futur gouvernement élu lors des élections présidentielles françaises de 2023.

: la politique fiscale du futur gouvernement élu lors des élections présidentielles françaises de 2023. Facteur 3 : la prise en compte des nouvelles technologies et des changements d’usage des biens immobiliers (télétravail, transition énergétique, etc.).

Pour l’heure, il est difficile de prévoir avec certitude l’évolution de la taxe foncière dans les années à venir. Toutefois, les propriétaires doivent se préparer à une hausse conséquente en 2024 et adapter leur budget en conséquence.

Dans ce contexte, comment réagir ?

Face à cette nouvelle hausse de la taxe foncière, les propriétaires ont plusieurs options :

:anticiper les hausses de charges locatives en mettant de côté une épargne de précaution. Option 2 :renégocier leur crédit immobilier pour diminuer leurs mensualités et compenser l’augmentation des charges.

:renégocier leur crédit immobilier pour diminuer leurs mensualités et compenser l’augmentation des charges. Option 3 :solliciter les dispositifs d’aide financière mis en place par le gouvernement pour les ménages les plus touchés.

Malgré la perspective d’une nouvelle hausse de la taxe foncière en 2024, les propriétaires disposent de plusieurs moyens pour adapter leur budget et continuer à investir sereinement dans l’immobilier.

