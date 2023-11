Mauvaise nouvelle pour les abonnés Free : Ce que vous devez savoir !

Partagez cet article avec vos amis!

Les utilisateurs de Free devront désormais être prêts à affronter quelques mauvaises nouvelles concernant leurs services préférés. Entre les jeux vidéo et autres applications, il semblerait que l’ère du gratuit touche progressivement à sa fin. Voici ce que vous devez savoir pour mieux comprendre la situation.

La fin de la gratuité pour certains jeux vidéo

Parmi les déceptions des abonnés Free figure la décision de certaines entreprises de jeux vidéo de cesser d’offrir un accès gratuit à leurs productions.

Par exemple, Disney Dreamlight Valley ne sera plus gratuit lors de sa sortie officielle, selon une annonce récente. D’autres jeux, comme le FPS d’Ubisoft XDefiant, voient leur date de sortie reportée plusieurs fois, frustrant les joueurs qui souhaitaient y jouer gratuitement.

Pourquoi ces changements ?

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette tendance à mettre fin à la gratuité de certains jeux et services en ligne. La première est probablement la nécessité pour les développeurs et éditeurs de rentabiliser leurs investissements, notamment ceux réalisés dans le développement de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux contenus.

Les coûts engendrés par la création et l’entretien de serveurs suffisamment performants pour accueillir un nombre croissant de joueurs sont également conséquents.

Comme dans le cas de Disney Dreamlight Valley, la décision de rendre payants certains services après leur phase de test gratuite peut être le résultat d’un désir de constituer une communauté plus restreinte et fidèle, disposée à payer pour vivre une expérience enrichissante.

La mise en place d’abonnements payants pour lutter contre les bots

Outre la fin de la gratuité de certains jeux vidéo, les abonnés Free doivent également s’adapter à des changements concernant les réseaux sociaux, comme l’idée dévoilée par Elon Musk d’instaurer un abonnement payant pour X.

❌🐦 FLASH – Elon Musk affirme que Twitter va devenir payant : "Nous allons passer à un modèle économique d’un petit paiement mensuel pour utiliser X". Le milliardaire affirme que c’est la seule manière de venir à bout des bots sur la plateforme. (via @DaveLeeBBG) pic.twitter.com/orkeNlBiYx — Mediavenir (@Mediavenir) September 18, 2023

Cela semble avoir pour but de lutter efficacement contre les bots et autres faux comptes qui nuisent à la qualité des discussions sur la plateforme. En tout cas, des mesures telles que celle-ci ont plusieurs impacts sur les utilisateurs réguliers de ces services :

Une augmentation des coûts d’accès : En rendant payant l’accès à certaines fonctionnalités ou plateformes, les développeurs et éditeurs limitent évidemment le nombre de personnes pouvant en profiter.

En rendant payant l’accès à certaines fonctionnalités ou plateformes, les développeurs et éditeurs limitent évidemment le nombre de personnes pouvant en profiter. Un meilleur contrôle de la qualité : Avec un accès limité aux utilisateurs payants, il est plus facile de surveiller et modérer les comportements inappropriés ou indésirables.

Avec un accès limité aux utilisateurs payants, il est plus facile de surveiller et modérer les comportements inappropriés ou indésirables. Une meilleure protection des données personnelles : L’instauration d’un tarif d’accès permettant de vérifier l’identité des utilisateurs à l’aide d’une carte bancaire peut contribuer à renforcer la sécurité des informations personnelles partagées sur les plateformes.

Comment se préparer à ces changements ?

Face à la multiplication des services payants et des mauvaises nouvelles pour les abonnés Free, quelques recommandations peuvent vous aider à mieux gérer votre budget tout en continuant de profiter de vos divertissements favoris.

Nous vous invitons à identifier les jeux ou applications auxquels vous tenez vraiment et sur lesquels vous êtes prêt(e) à investir. Tenez-vous aussi informé(e) des dates de sortie, des promotions et autres offres spéciales liées à ces nouveautés pour être sûr(e) de ne rien manquer.

N’hésitez pas à tester ! Beaucoup de jeux et services proposent des versions gratuites ou d’essai permettant de se faire une idée avant de payer. Profitez-en ! Et faites des choix… Dans un contexte où les abonnements deviennent de plus en plus nombreux, nous vous conseillons de restreindre votre budget et vos dépenses afin de prioriser ce qui vous intéresse le plus.

Si l’ère du gratuit semble toucher à sa fin pour les abonnés Free, nous vous invitons à vous informer et de vous adapter afin de continuer à profiter pleinement des services qui vous tiennent à cœur. Le tout, en maitrisant votre budget.

