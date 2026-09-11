Le gouverneur de la Banque de France rejette l’effacement de la dette

Le gouverneur de la Banque de France, Emmanuel Moulin, a fermement écarté l’hypothèse d’un effacement de la dette publique française, une proposition qui refait régulièrement surface dans le débat économique. Dans des déclarations rapportées ce mardi, il qualifie cette idée d’« illégale, dangereuse et inutile », opposant une fin de non-recevoir catégorique à cette option.

Cette prise de position intervient alors que la France fait face à un endettement public historique et que certaines voix politiques réactivent cette proposition controversée pour alléger le fardeau des finances publiques.

Une triple critique sans appel

Emmanuel Moulin articule son refus autour de trois arguments principaux. Le premier concerne la légalité : l’effacement de la dette détenue par la Banque centrale européenne serait contraire aux traités européens. L’article 123 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdit explicitement le financement monétaire des États, principe fondamental de l’architecture institutionnelle européenne.

Le caractère « dangereux » de cette mesure constitue le deuxième volet de sa critique. Un tel précédent minerait la crédibilité de la politique monétaire européenne et risquerait de déstabiliser les marchés financiers. La confiance des investisseurs dans les titres de dette souveraine française pourrait être durablement entamée.

Enfin, le gouverneur juge cette proposition « inutile » d’un point de vue économique. L’effacement de la dette ne résoudrait pas les problèmes structurels des finances publiques françaises, notamment le déficit persistant qui nécessite un emprunt continu sur les marchés.

Un débat récurrent en période de tension budgétaire

L’idée d’annuler tout ou partie de la dette publique revient régulièrement dans le débat français, portée par des économistes hétérodoxes et certaines formations politiques. La proposition s’appuie sur le constat que la Banque centrale européenne détient une part significative de la dette des États membres à la suite de ses programmes d’achats massifs d’obligations.

Durant la crise sanitaire, ces programmes d’assouplissement quantitatif ont conduit la BCE à acquérir des centaines de milliards d’euros de titres de dette souveraine. Les partisans de l’effacement arguent que cette dette détenue par une institution publique n’aurait pas à être remboursée, libérant ainsi des marges budgétaires pour les États.

Cette thèse a notamment été défendue par plusieurs économistes qui estiment qu’une annulation ou une transformation en dette perpétuelle sans intérêt permettrait de dégager des ressources pour financer la transition écologique ou les services publics.

Les enjeux pour les finances publiques françaises

La dette publique française atteint désormais près de 3200 milliards d’euros, soit environ 112 % du produit intérieur brut. Le service de cette dette, c’est-à-dire les intérêts annuels à verser, représente une charge budgétaire considérable qui limite les marges de manœuvre du gouvernement.

Dans un contexte de remontée des taux d’intérêt après une décennie de politique monétaire ultra-accommodante, le coût du refinancement de cette dette s’alourdit progressivement. Les nouvelles émissions obligataires se font à des conditions moins favorables que celles qui prévalaient durant la période de taux négatifs ou proches de zéro.

Cette situation accentue les tensions sur les finances publiques françaises, déjà sous surveillance de la Commission européenne en raison d’un déficit qui dépasse les critères de Maastricht. Le gouvernement est contraint de présenter une trajectoire de redressement budgétaire pour ramener le déficit sous la barre des 3 % du PIB.

Le cadre juridique européen en question

La position d’Emmanuel Moulin s’inscrit dans le strict respect du cadre institutionnel européen. Le traité de Maastricht, puis le traité de Lisbonne, ont établi des règles visant à préserver l’indépendance des banques centrales et à éviter la monétisation des déficits publics.

Ces dispositions visent à prévenir les dérives inflationnistes et à maintenir la stabilité de l’euro. Tout effacement de dette constituerait une violation flagrante de ces principes et nécessiterait une révision des traités, processus politique complexe requérant l’unanimité des États membres.

Certains juristes ont toutefois exploré des pistes alternatives, comme la transformation de la dette en obligations perpétuelles ou la modification des modalités de détention par la BCE. Ces scénarios restent néanmoins très hypothétiques et se heurtent aux mêmes obstacles juridiques et politiques.

Les alternatives à l’effacement

Face au rejet de l’effacement de dette, les autorités françaises doivent explorer d’autres voies pour maîtriser l’endettement public. La première consiste en un redressement budgétaire combinant maîtrise des dépenses et renforcement des recettes, option politiquement difficile mais économiquement nécessaire.

La relance de la croissance économique constitue une autre voie, permettant de réduire mécaniquement le ratio dette sur PIB. Cela suppose des réformes structurelles pour améliorer la compétitivité et stimuler l’activité, stratégie de long terme aux résultats incertains.

Enfin, la gestion active de la dette, notamment par allongement de sa maturité moyenne, peut permettre d’étaler la charge de remboursement et de profiter des périodes de taux favorables. L’Agence France Trésor travaille continuellement à optimiser ces paramètres.

Des répercussions potentielles sur la crédibilité financière

Le simple débat sur l’effacement de dette comporte des risques pour la réputation financière de la France. Les investisseurs internationaux suivent attentivement ces discussions, susceptibles d’influencer leur perception du risque souverain français.

Une hausse de la prime de risque exigée par les marchés se traduirait par un renchérissement du coût d’emprunt, alourdissant paradoxalement la charge de la dette. La notation de la France par les agences pourrait également être affectée si ces propositions gagnaient en crédibilité politique.

La fermeté du gouverneur de la Banque de France vise précisément à dissiper toute ambiguïté et à rassurer les marchés sur le respect par la France de ses engagements financiers. Cette clarification apparaît nécessaire dans un environnement économique incertain, marqué par les tensions géopolitiques et les défis de la transition énergétique.