La présidente de la BCE rejette le Bitcoin comme réserve de l’UE face à la proposition de 7 milliards de la CNB

La Banque centrale européenne rejette l’adoption du Bitcoin comme actif de réserve

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE), a récemment exprimé des doutes quant à l’adoption du Bitcoin (BTC) en tant qu’actif de réserve par les banques de l’Union européenne. Cette déclaration fait suite à une proposition de la Banque nationale tchèque (CNB) d’allouer 5 % des fonds publics au Bitcoin dans le cadre de sa stratégie de diversification des réserves.

La CNB envisage une allocation de 5 % à Bitcoin

La CNB était censée examiner cette proposition le 30 janvier, ce qui pourrait représenter un investissement dépassant les 7,3 milliards de dollars, sur la base de ses réserves totales de 146 milliards de dollars. Lors de la conférence du 30 janvier, Lagarde a réaffirmé que le Bitcoin ne répondait pas aux critères de la BCE en matière de réserves, qui privilégient la liquidité, la sécurité et la stabilité. Cependant, d’autres pays de l’UE, notamment la Pologne, la Slovénie, la Suisse, l’Allemagne et la République tchèque, ont exploré des options de réserves en Bitcoin.

Le président de la Banque centrale européenne déclare qu’il n’y aura pas de réserves stratégiques en Bitcoin. Elle souligne que les réserves doivent être liquides, sécurisées et sûres. Au cas où vous ne le sauriez pas, les réserves seront « réservées » pour des actifs numériques utiles. pic.twitter.com/5Eu2OU0x2W — Vandell | Black Swan Capitalist (@vandell33) 30 janvier 2025

La stratégie de diversification de la CNB

Le gouverneur de la CNB, Aleš Michl, qui a proposé l’initiative Bitcoin, a exprimé sa confiance dans la valeur à long terme du Bitcoin, malgré sa volatilité. Il a souligné la nécessité d’une diversification des réserves et a noté que le Bitcoin pourrait jouer un rôle dans cette stratégie. Aucune décision ne sera prise tant qu’une analyse plus approfondie n’aura pas été réalisée.

La Banque nationale tchèque pourrait allouer jusqu’à 5 % de ses réserves au Bitcoin dans le cadre de sa stratégie de diversification, acquérant potentiellement du BTC d’une valeur d’environ 7,3 milliards de dollars—————💰Coin:BTC ($BTC) 102 719,10 $—————NFA. pic.twitter.com/lnX44WiIyH — COINOTAG NEWS (@coinotagen) 29 janvier 2025

Jeudi, le conseil de la CNB a approuvé une proposition d’explorer l’investissement des réserves dans d’autres classes d’actifs, Michl suggérant que le Bitcoin pourrait être envisagé pour diversifier les réserves, selon Coindesk.

« Mon objectif est de diversifier le portefeuille, donc si le Bitcoin est bon [pour cela], alors faisons-le », a déclaré Michl.

Le Bitcoin se stabilise et attire l’attention des investisseurs

Le BTCUSD a connu une tendance à la hausse, suivant une ligne de tendance sur le graphique H1. Le prix a rebondi à plusieurs reprises sur le support de cette ligne de tendance. Actuellement, il semble avoir trouvé un support horizontal à 104 000. Cela suggère que le BTCUSD reçoit du soutien d’une zone de confluence, ce qui pourrait attirer davantage d’acheteurs et faire grimper le prix encore plus.

Parallèlement, DeepSeek AI a présenté trois scénarios potentiels pour le prix du Bitcoin en 2025. Dans son scénario de base, le Bitcoin devrait se négocier entre 100 000 $ et 150 000 $, rapporte Finance Magnates. Un scénario plus optimiste, qualifié d’« hyperbitcoinisation », envisage une hausse potentielle à 350 000 $. Dans un cas extrême, le Bitcoin pourrait atteindre 500 000 $. Ces projections reposent sur des attentes d’une participation institutionnelle accrue et d’une adoption plus large de la blockchain dans le secteur financier mondial.