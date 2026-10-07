Premier stage Zidane : Olise brille, Jacquet surprend, Dembélé déçoit

Le premier rassemblement de l’équipe de France dirigée par Zinédine Zidane vient de s’achever, offrant un premier aperçu des choix et orientations du nouveau sélectionneur. Entre performances remarquées et prestations plus discrètes, ce stage a permis d’établir une hiérarchie naissante au sein du groupe des Bleus.

Michael Olise s’impose comme la révélation de ce rassemblement, confirmant les espoirs placés en lui depuis son arrivée au Bayern Munich. Le joueur de 23 ans a montré une aisance technique et une capacité à faire des différences qui ont immédiatement séduit le staff. Sa polyvalence, son intelligence de jeu et sa capacité à animer le couloir droit en font un atout précieux pour l’avenir de la sélection.

Jacquet, la surprise du chef

Parmi les satisfactions inattendues, la performance de Jacquet a particulièrement retenu l’attention des observateurs. Le joueur, dont la convocation avait suscité quelques interrogations, a su répondre présent lors des séances d’entraînement. Son positionnement tactique et sa compréhension du jeu collectif ont démontré qu’il possédait les qualités requises pour s’intégrer au dispositif de Zidane.

Cette émergence illustre la volonté du sélectionneur d’élargir son spectre de choix et de ne pas se limiter aux valeurs établies. Elle témoigne également de la profondeur du vivier français, capable de produire régulièrement des joueurs de qualité internationale. La concurrence accrue pourrait constituer un stimulant bénéfique pour l’ensemble du groupe.

Dembélé en difficulté

À l’inverse, Ousmane Dembélé n’a pas brillé lors de ce premier stage sous les ordres de Zidane. L’ailier du Paris Saint-Germain, pourtant habitué aux rassemblements en équipe de France, a semblé en retrait par rapport à son niveau habituel. Ses prestations ont manqué de tranchant et de régularité, deux qualités pourtant essentielles dans le système envisagé par le nouveau sélectionneur.

Cette contre-performance interroge sur sa capacité à s’adapter aux exigences spécifiques de Zidane. Le technicien français privilégie un jeu basé sur la maîtrise technique et la circulation du ballon, dans lequel chaque joueur doit assumer des responsabilités défensives accrues. Dembélé devra probablement ajuster certains aspects de son jeu pour retrouver une place de choix dans la hiérarchie.

La méthode Zidane commence à s’installer

Au-delà des performances individuelles, ce stage a permis de poser les premières pierres de la méthode Zidane avec les Bleus. Le sélectionneur a insisté sur l’importance du collectif et de la discipline tactique, tout en laissant une liberté d’expression aux joueurs créatifs. Cette approche équilibrée rappelle celle qui avait fait son succès au Real Madrid.

Le staff technique a multiplié les séances vidéo et les exercices tactiques pour transmettre sa philosophie de jeu. L’accent a été mis sur les transitions rapides, la conservation du ballon et le pressing organisé. Ces principes constituent les fondations sur lesquelles Zidane souhaite bâtir l’avenir de l’équipe de France.

Les joueurs ont globalement adhéré à cette nouvelle approche, même si l’assimilation complète des concepts demande du temps. La communication entre le staff et le groupe semble fluide, facilitant la transmission des consignes et l’instauration d’un climat de confiance propice à la performance.

Des enseignements pour la suite

Ce premier rassemblement a également révélé certains chantiers à poursuivre. L’animation offensive reste à peaufiner, notamment dans les zones de finition où les automatismes ne sont pas encore totalement installés. La coordination défensive nécessite également des ajustements, particulièrement lors des phases de transition où l’équipe a montré quelques failles.

Le positionnement de certains joueurs dans le dispositif reste à affiner. Zidane a testé plusieurs options, cherchant la meilleure combinaison possible entre les profils à sa disposition. Ces expérimentations devraient se poursuivre lors des prochains rassemblements, permettant au sélectionneur d’identifier les associations les plus performantes.

L’intégration des nouveaux venus au groupe constitue un autre aspect positif de ce stage. L’ambiance générale a été décrite comme saine et professionnelle, favorisant l’éclosion des talents émergents. Cette dynamique collective pourrait s’avérer déterminante pour construire une équipe compétitive à moyen terme.

Les perspectives à venir

Les prochaines échéances permettront de confirmer ou d’infirmer les tendances observées lors de ce premier stage. Certains joueurs auront l’occasion de se rattraper, tandis que d’autres devront confirmer leurs bonnes dispositions. La régularité sera un critère essentiel dans les choix de Zidane, qui privilégie les éléments fiables sur la durée.

La concurrence pour une place dans le onze de départ s’annonce rude dans plusieurs secteurs de jeu. Cette émulation devrait tirer l’ensemble du groupe vers le haut, chacun sachant qu’une baisse de régime peut profiter à un concurrent direct. L’exigence imposée par le nouveau staff devrait maintenir une pression positive sur l’ensemble de l’effectif.

Les enseignements de ce stage inaugural vont nourrir la réflexion du sélectionneur pour les mois à venir. Les ajustements tactiques et les choix de joueurs évolueront en fonction des performances observées et des besoins identifiés. La construction d’une équipe compétitive au plus haut niveau international nécessite du temps et de la patience, deux éléments dont Zidane semble disposer pour mener à bien sa mission avec les Bleus.