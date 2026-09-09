Ben Shelton élimine Carlos Alcaraz à l’US Open et s’offre le scalp du tenant du titre

Le tenant du titre de l’US Open a chuté. Carlos Alcaraz, numéro trois mondial et vainqueur en 2022 à Flushing Meadows, s’est incliné face à l’Américain Ben Shelton au terme d’une confrontation qui a tenu toutes ses promesses. L’élimination du prodige espagnol bouleverse la hiérarchie de ce tournoi du Grand Chelem new-yorkais et ouvre la voie à de nouveaux prétendants.

Un renversement spectaculaire sur le Central

La rencontre a basculé au fil des sets dans une ambiance électrique sur le court Arthur-Ashe. Ben Shelton, joueur américain de 21 ans, a su hausser son niveau de jeu face au champion en titre pour décrocher une victoire qui compte parmi les plus prestigieuses de sa jeune carrière. Le public new-yorkais, acquis à sa cause, a porté le joueur local tout au long des échanges.

Carlos Alcaraz, pourtant habitué aux joutes les plus tendues sur les plus grandes scènes mondiales, n’a pas trouvé les ressources pour inverser la tendance. L’Espagnol de 21 ans, qui avait remporté son premier titre à l’US Open il y a deux ans, visait un deuxième sacre à New York après avoir déjà conquis Wimbledon en 2023 et 2024.

Shelton confirme son statut de joueur à suivre

Ben Shelton s’impose comme l’une des figures montantes du tennis américain masculin. Classé actuellement dans les trente premiers mondiaux, le gaucher originaire d’Atlanta dispose d’un jeu agressif et d’un service puissant qui font des ravages sur surface rapide. Sa victoire contre Alcaraz constitue la confirmation de son potentiel après plusieurs résultats probants au cours des derniers mois.

Le joueur américain avait déjà atteint les demi-finales de l’US Open l’an passé, s’inclinant alors face à Novak Djokovic. Cette nouvelle performance le place désormais parmi les candidats sérieux à la victoire finale dans ce tournoi disputé sur son sol. Son style offensif et son tempérament conquérant séduisent le public américain, en quête d’un nouveau champion depuis la retraite d’Andy Roddick.

Un coup d’arrêt dans la saison d’Alcaraz

Cette élimination prématurée représente une déception majeure pour Carlos Alcaraz, qui comptait bien défendre son titre new-yorkais. L’Espagnol traverse une période contrastée depuis le début de la saison estivale. Après son triomphe à Wimbledon en juillet, où il a battu Novak Djokovic en finale, il n’a pas confirmé lors des tournois suivants.

Sa participation aux Jeux olympiques de Paris s’est soldée par une médaille d’argent, battue par le même Djokovic qui prenait ainsi sa revanche londonienne. Depuis, les résultats du prodige murcien ont été en dents de scie, laissant entrevoir quelques signes de fatigue physique et mentale après une année 2024 déjà riche en émotions.

Un tableau masculin grand ouvert

Le départ d’Alcaraz rebat les cartes dans la partie haute du tableau. Le joueur espagnol figurait parmi les trois principaux favoris du tournoi aux côtés de Jannik Sinner et Novak Djokovic. Son élimination laisse davantage de place aux outsiders et aux joueurs américains soutenus par leur public.

L’Italien Jannik Sinner, numéro un mondial et vainqueur de l’Open d’Australie en début d’année, devient le principal favori pour soulever le trophée. Le Transalpin réalise une saison exceptionnelle et pourrait décrocher un deuxième titre du Grand Chelem en 2024. Novak Djokovic, tenant du titre olympique à 37 ans, reste également en embuscade même si sa saison apparaît moins flamboyante que les précédentes.

Le tennis américain retrouve des couleurs

La victoire de Ben Shelton s’inscrit dans une dynamique positive pour le tennis masculin américain, en reconstruction depuis plusieurs années. Les États-Unis, nation historique de ce sport, cherchent à retrouver leur lustre d’antan sur la scène internationale. Aucun joueur américain n’a remporté l’US Open depuis Andy Roddick en 2003.

Plusieurs jeunes joueurs américains émergent actuellement sur le circuit professionnel. Outre Shelton, des noms comme Taylor Fritz, Tommy Paul ou Sebastian Korda progressent régulièrement au classement mondial. Cette génération espère mettre fin à deux décennies de disette en Grand Chelem pour le tennis masculin américain.

Les prochains défis pour Shelton

Ben Shelton devra maintenant confirmer face aux tours suivants. Battre un champion du calibre d’Alcaraz représente un exploit, mais le parcours vers la finale reste semé d’embûches. Le joueur américain affrontera dans les prochains jours des adversaires qui auront à cœur de stopper sa progression et de profiter de l’ouverture créée par l’élimination du tenant du titre.

L’expérience acquise lors de sa demi-finale l’an passé pourrait se révéler précieuse. Shelton connaît désormais l’atmosphère particulière des grands matches à Flushing Meadows et l’intensité requise pour aller loin dans le tournoi. Sa capacité à gérer la pression et à maintenir son niveau de jeu sur plusieurs matches consécutifs sera déterminante.

Pour Carlos Alcaraz, place désormais au repos et à la préparation de la fin de saison. L’Espagnol devra analyser les raisons de cet échec new-yorkais et rebondir rapidement pour terminer l’année sur une note positive. Avec quatre titres du Grand Chelem déjà à son palmarès à seulement 21 ans, le champion murcien dispose de toutes les qualités pour revenir plus fort. Sa rivalité naissante avec Jannik Sinner et les autres membres de la nouvelle génération promet encore de belles confrontations dans les mois et années à venir.