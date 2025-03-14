Le chef-d’œuvre de Messi lors de son premier match en Jamaïque propulse l’Inter Miami vers la victoire.

Après avoir manqué plusieurs matchs, Lionel Messi a fait son retour sur le terrain, captivant à nouveau le public, comme il l’a toujours fait au cours de sa carrière. Le match contre Cavalier FC a marqué un moment historique pour la star argentine.

Un retour spectaculaire pour Messi

Bien que l’équipe locale ait été éliminée, l’atmosphère était électrique alors que les supporters étaient ravis de voir le numéro 10 argentin entrer sur le terrain. Avec une foule au complet dans le stade, la présence de Messi a transformé la rencontre en une véritable célébration.

Le match a même dû être déplacé au stade national de Jamaïque, car le stade habituel du Cavalier FC ne peut accueillir que 3 000 spectateurs.

Une victoire convaincante pour Inter Miami

Messi avait manqué les trois derniers matchs d’Inter Miami en raison d’une décision de l’entraîneur, mais cette rencontre représentait une occasion parfaite pour lui de retrouver le rythme. Inter Miami a remporté une victoire facile de 2-0 contre Cavalier FC, bouclant un triomphe global de 4-0 lors de la Coupe des champions de la Concacaf. Les buts de Luis Suárez et Lionel Messi ont assuré une soirée sans stress pour les Hérons, qui avaient abordé le match avec une avance confortable.

Suárez a marqué pour la deuxième fois de la série, ajoutant son but d’assurance à la fin du premier match. Pendant ce temps, Messi a offert un final parfait, marquant lors d’une contre-attaque avec le dernier coup de pied du match, plongeant la foule dans la frénésie.

Avec leur campagne en Concacaf prenant une tournure positive, Inter Miami se tourne à présent vers l’action de la MLS, où ils affronteront le rival de la Conférence Est, Atlanta United, dimanche soir.