Lazio-OL : Guendouzi prévient Lyon avant le match retour

Mattéo Guendouzi ne cache pas ses ambitions. Au lendemain de la victoire de la Lazio Rome face à l’Olympique Lyonnais lors du match aller des barrages de Ligue des Champions, le milieu de terrain international français s’est exprimé sur la confrontation à venir au Groupama Stadium. Un discours mesuré mais confiant, qui témoigne de l’état d’esprit romain avant le déplacement dans le Rhône.

La formation de Marco Baroni s’est imposée 3-2 dans son antre du Stadio Olimpico, une avance précieuse mais loin d’être décisive avant le match retour. Guendouzi, ancien joueur de l’OM et donc habitué à l’intensité du football français, connaît la difficulté qui attend son équipe sur la pelouse lyonnaise. Ses déclarations s’inscrivent dans une stratégie claire : mettre la pression sur l’adversaire tout en préparant psychologiquement ses coéquipiers.

Un avantage fragile mais réel

L’avance d’un but obtenue à Rome constitue un léger matelas de sécurité pour les Laziale. Dans le format des barrages européens, ce résultat place les Italiens en position de force, sans pour autant leur garantir la qualification. La règle des buts à l’extérieur n’étant plus appliquée en compétitions européennes depuis 2021, seul le nombre total de buts compte. Une victoire lyonnaise 1-0 ou 2-1 suffirait donc à éliminer la Lazio.

Cette réalité arithmétique n’échappe pas à Guendouzi, qui mesure l’importance de ne pas encaisser trop de buts en France. Le joueur de 25 ans, passé par Arsenal et Marseille avant de rejoindre la capitale italienne, sait que l’atmosphère du Groupama Stadium peut transformer une rencontre. Son expérience du championnat de France et des derbies contre Lyon constitue un atout précieux pour la Lazio dans sa préparation.

Lyon sous pression pour inverser la tendance

L’Olympique Lyonnais traverse une période complexe. Après avoir terminé la saison dernière en dehors des places européennes en Ligue 1, le club rhodanien tentait de retrouver la Ligue des Champions par la voie des barrages. Cette défaite à l’aller complique sérieusement les ambitions lyonnaises et met une pression supplémentaire sur l’équipe de Pierre Sage.

Le technicien français devra trouver les ressources pour renverser la situation face à une équipe romaine bien organisée. Lyon possède néanmoins des arguments, à commencer par le soutien de son public et une obligation de résultat qui peut parfois libérer les énergies. Les Gones devront marquer au moins deux fois tout en verrouillant leur défense, un équilibre délicat à trouver.

Guendouzi, symbole de la reconstruction laziale

L’ancien Marseillais incarne la nouvelle dynamique de la Lazio. Arrivé en 2023 dans la capitale italienne, le milieu de terrain s’est rapidement imposé comme un élément clé du dispositif. Sa capacité à récupérer des ballons, sa vista et son volume de jeu en font un joueur précieux dans le système mis en place par l’entraîneur.

Cette saison, la Lazio nourrit de grandes ambitions en Serie A et espère retrouver durablement la Ligue des Champions, compétition qu’elle n’a plus disputée régulièrement ces dernières années. Une qualification face à Lyon représenterait un signal fort envoyé au football italien et européen, confirmant le retour du club parmi les formations de premier plan.

Les enjeux financiers et sportifs

Au-delà du prestige, l’accès à la phase de groupes de la Ligue des Champions représente un enjeu financier considérable. Les sommes distribuées par l’UEFA aux participants se chiffrent en dizaines de millions d’euros, des revenus qui peuvent transformer le mercato et renforcer la compétitivité d’un club sur plusieurs saisons.

Pour Lyon, habitué de la compétition mais absent depuis quelques années de la scène continentale la plus prestigieuse, le manque à gagner serait important. Le club compte sur ces revenus pour équilibrer ses comptes et attirer des joueurs de haut niveau. La Lazio, de son côté, cherche à stabiliser sa présence européenne et à retrouver une régularité dans les grandes compétitions.

Les deux formations ont donc tout à jouer lors de cette manche retour, qui s’annonce électrique au Groupama Stadium. L’intensité devrait être maximale, avec deux équipes aux styles différents : la rigueur tactique italienne face à l’engagement physique français.

Un match retour sous haute tension

Les observateurs s’attendent à une rencontre très disputée. Lyon devra prendre des risques pour renverser le score, ce qui pourrait laisser des espaces à exploiter pour les contres-attaques romaines. Guendouzi, avec sa connaissance du football français, sera probablement une pièce maîtresse du dispositif défensif et de transition de la Lazio.

La formation italienne devra gérer la pression d’un stade acquis à la cause lyonnaise et l’intensité que l’OL ne manquera pas d’afficher dès les premières minutes. Les premières vingt minutes de la rencontre seront cruciales : si Lyon parvient à marquer rapidement, le scénario pourrait basculer totalement. À l’inverse, si la Lazio tient le choc initial, la nervosité pourrait gagner les rangs rhodaniens.

Les choix tactiques des deux entraîneurs seront déterminants. Pierre Sage devra trouver le juste équilibre entre ambition offensive et prudence défensive, tandis que Marco Baroni devra décider s’il privilégie une approche défensive ou s’il cherche le but à l’extérieur qui compliquerait encore la tâche lyonnaise.

Le verdict tombera dans quelques jours, mais une chose est certaine : cette double confrontation illustre la difficulté croissante d’accéder à la phase finale de la Ligue des Champions, où chaque détail compte et où l’expérience peut faire la différence face à la pression.