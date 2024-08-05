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Séjournez dans les Bouches-du-Rhône ? Restez prudents face à ce nouveau radar de vitesse !

Rédaction :Sophie Ducrocher

Les Bouches-du-Rhône, célèbre région du sud de la France, accueille de nombreux visiteurs chaque année. Cependant, les voyageurs doivent désormais être attentifs à l’apparition d’un nouveau radar de vitesse sur les routes locales. Assurer sa sécurité et respecter les limitations de vitesse devient essentiel pour profiter pleinement de son séjour dans cette magnifique région.

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L’été attire de nombreux vacanciers dans les Bouches-du-Rhône, une région célèbre pour ses paysages idylliques et son climat méditerranéen. Cependant, si vous prévoyez de profiter de cette destination en voiture, il est crucial d’être informé sur les régulations routières en vigueur, notamment en ce qui concerne les radars de vitesse.

Augmentation des contrôles de vitesse pendant l’été

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Les périodes estivales voient une augmentation significative du trafic routier dans les Bouches-du-Rhône. Avec des attractions majeures et des événements comme certaines épreuves des Jeux Olympiques de Paris 2024, les routes sont particulièrement encombrées. Pour garantir la sécurité de tous, les autorités ont mis en place des mesures strictes, y compris l’installation de radars de vitesse.

Le nouveau radar autonome sur la D16

Récemment, un radar autonome a été installé sur la route départementale D16, entre Istres et Miramas. Ce radar est situé à proximité de l’étang de Berre et contrôle la vitesse dans les deux directions. Il est important de noter que ce radar est capable de flasher tous les types de véhicules et qu’aucun panneau d’avertissement spécifique ne signale sa présence. Cette route est limitée à 80 km/h, et il est crucial de respecter cette limitation pour éviter les amendes.

Conseils pour une conduite en toute sécurité

Pour éviter toute mésaventure durant votre séjour dans les Bouches-du-Rhône, voici quelques conseils de conduite sécuritaire :

  • Respectez toujours les limitations de vitesse affichées.
  • Restez vigilant et attentif aux conditions de la route, surtout sur les tronçons fréquentés par les touristes.
  • Vérifiez régulièrement vos rétroviseurs et prêtez attention aux indications sur la route.
  • En cas de doute, utilisez un GPS actualisé qui peut vous alerter sur les zones de radars.

En suivant ces recommandations, vous pourrez profiter pleinement des attractions du département tout en restant à l’abri des contraventions. La prudence est votre meilleure alliée sur la route.

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