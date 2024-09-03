À Marseille, des habitants résignés cohabitent avec une décharge à ciel ouvert abritant 400 véhicules hors d’usage

À Marseille, un triste tableau se dessine pour les habitants vivant à proximité d’une décharge à ciel ouvert où s’entassent pas moins de 400 véhicules hors d’usage. Au cœur de cette zone de détresse environnementale, les riverains doivent faire face à un quotidien marqué par la résignation, confrontés à une réalité déconcertante et inacceptable.

Un paisible espace naturel devenu décharge illégale

À La Nerthe, au Nord de Marseille, une scène consternante s’étend sur un terrain escarpé autrefois verdoyant. Depuis des années, ce lieu naturel est défiguré par la présence de 400 véhicules hors d’usage, entassés en pièces détachées. Bien que chacun puisse constater cette situation déplorable, aucune mesure concrète n’a été mise en place pour y remédier.

Impact environnemental et sécurité publique

La pollution générée par cette décharge est un véritable fléau pour les habitants du voisinage. Les pièces abandonnées provenant de véhicules souvent volés laissent s’échapper des fluides toxiques qui contaminent le sol et les eaux environnantes. De plus, la peur des incendies criminels, destinés à effacer les traces de crimes, plombe le sentiment de sécurité de la population locale.

Les difficultés du nettoyage

La localisation du site dans une zone escarpée complique énormément les efforts de nettoyage. Selon un élu de la Métropole Aix-Marseille, le coût pour enlever ces carcasses de ferraille serait exorbitant : faire appel à des cordistes pour travailler dans cet environnement difficile coûterait environ 200 000€. En outre, étant donné que le terrain est privé, l’État ne peut pas intervenir directement pour résoudre le problème.

Les résidents entre résignation et colère

Les habitants vivant à proximité sont partagés entre une résignation amère et une colère légitime. Des témoignages poignants révèlent leur sentiment d’abandon face à cette situation jugée intolérable. La vice-présidente de l’association Cap au Nord Marseille résume ainsi le problème : « Comme d’habitude, le Nord de Marseille est abandonné de tous… sauf des pollueurs ».

Comparaison des implications

Aspect Conséquences Environnement Contamination du sol et des eaux Sécurité Risque d’incendies criminels Économie Coût élevé du nettoyage (200 000€) Propriété Terrain privé limitant l’intervention Population Résignation et colère des résidents