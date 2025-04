Zodia et Finery unissent leurs forces alors que les marchés OTC de la crypto prévoient un essor de 60%

Accord stratégique entre Zodia et Finery Markets

Dans un contexte de croissance rapide du marché des actifs numériques, Zodia Markets a annoncé aujourd’hui son partenariat avec Finery Markets. Cette collaboration vise à améliorer l’accès institutionnel à la liquidité des actifs numériques et aux devises fiduciaires.

Une intégration prometteuse

Ce partenariat permettra à Zodia, un courtier en actifs numériques soutenu par Standard Chartered Bank, de se connecter à l’Electronic Communication Network (ECN) non-custodial de Finery Markets ainsi qu’à ses solutions de trading en Software-as-a-Service. Grâce à cette intégration, Zodia proposera des paires de Forex avec des capacités de règlement le jour même via la plateforme de Finery, en utilisant une méthode de trading appelée Request-for-Quote (RFQ). L’objectif de cette initiative est de lever les barrières techniques qui ont traditionnellement freiné l’adoption des actifs numériques par les institutions.

Un écosystème en pleine croissance

Mark Richardson, directeur commercial de Zodia Markets, a déclaré : « En rejoignant l’écosystème de Finery, nous levons les obstacles opérationnels et techniques qui ont historiquement freiné l’adoption institutionnelle. Nous facilitons l’accès à notre liquidité pour un réseau plus large de participants du marché – de manière sécurisée, efficace et à grande échelle. »

Le partenariat tire parti des intégrations existantes de Finery Markets avec des courtiers principaux tels que Hidden Road, permettant à Zodia de fixer des prix et de régler des transactions avec des clients dans l’écosystème de Finery sans nécessiter d’intégration technique supplémentaire.

Fondée en 2019, Finery Markets a construit une base de clients composée de plus de 150 entreprises d’actifs numériques dans plus de 35 pays, incluant des prestataires de paiement, des courtiers, des bureaux de gré à gré, des fonds spéculatifs et des dépositaires.

Des rapports récents de Finance Magnates indiquent que Finery a enregistré une croissance à trois chiffres de ses volumes de trading sur le marché de gré à gré (OTC) en raison d’une adoption institutionnelle croissante. En février, le volume atteint 1,8 milliard de dollars, soit une augmentation de 135 % par rapport à la même période l’année précédente.

Des prévisions de croissance optimistes

Selon les recherches de Finery Markets, plus d’un tiers des fournisseurs de liquidité institutionnelle s’attendent à ce que les marchés OTC connaissent une croissance de plus de 60 % d’ici 2025, reflétant un intérêt accru pour le trading d’actifs numériques.

« Des acteurs de plus en plus avancés entrent sur le marché des crypto-monnaies, cherchant à réduire les risques dans leurs opérations de trading tout en s’attendant à une infrastructure de premier ordre », a ajouté Konstantin Shulga, PDG et co-fondateur de Finery Markets. « Depuis le début, nous nous sommes concentrés sur la facilitation de l’utilisation de la crypto pour chaque client entreprise avec Finery Markets. »

Le service sera disponible dans l’ensemble de la suite de produits de Finery Markets, y compris FM Marketplace, FM Liquidity Match et FM Whitelabel.

Actuellement, Zodia Markets prend en charge plus de 60 actifs numériques et plus de 20 devises fiduciaires. L’entreprise maintient des entités régulées au Royaume-Uni, en Irlande et à Jersey. Par ailleurs, Zodia a récemment obtenu une nouvelle licence opérationnelle de l’Autorité de réglementation des services financiers (FSRA) du marché mondial d’Abou Dhabi (ADGM), ce qui lui permet d’opérer en tant que courtier crypto dans la région.

Partagez cet article avec vos amis!