Mise à Jour Hebdomadaire : Le Marché des CFD Dépasse les 5 Millions de Comptes, Plus500 Envisage une Expansion Renforcée aux États-Unis

Un Aperçu du Marché des CFD

Le marché des contrats pour différence (CFD) continue de croître, atteignant un jalon important avec plus de 5 millions de comptes actifs. Cet article explore les dernières tendances et développements de l’industrie, en mettant l’accent sur la croissance des entreprises et les défis rencontrés dans un environnement de marché en constante évolution.

Le Marché des CFD Dépasse les 5 Millions de Comptes

Dans notre tour d’horizon hebdomadaire des actualités, nous mettons en lumière un jalon clé dans l’espace des CFD. L’année dernière, l’industrie a enregistré des résultats solides alors que le marché continuait à se développer, principalement dans les pays en développement, les marchés de l’UE et d’Australie étant déjà saturés.

Selon le dernier rapport trimestriel d’Intelligence de Finance Magnates, le quatrième trimestre a également marqué une avancée dans des indicateurs clés. Le nombre total de comptes actifs dans le secteur a dépassé les 5 millions. Comme le souligne notre rapport, XTB se classe en tête parmi les courtiers pour le quatrième trimestre 2024, avec 555 000 comptes actifs.

Cependant, il est important de noter que les chiffres rapportés par le courtier polonais incluent également des comptes non-CFD, car la société ne divulgue pas de chiffres détaillés uniquement pour les comptes CFD.

Plus500 Constate une Forte Croissance des Nouveaux Utilisateurs

Parallèlement, Plus500 a publié ses résultats annuels pour 2024, mettant en avant un chiffre d’affaires de 768,3 millions de dollars, soit une augmentation de 6 % par rapport à l’année précédente. L’entreprise a également indiqué des retours aux actionnaires s’élevant à 200 millions de dollars. Le fournisseur de services financiers a vu son nombre de nouveaux clients grimper à 118 010, enregistrant une hausse de 30 % par rapport à 2023.

Le rapport financier annuel de la société indique un EBITDA de 342,3 millions de dollars avec une marge de 45 %, contre 47 % en 2023. Les bénéfices par action ont atteint 3,57 dollars, ce qui représente une augmentation de 13 % par rapport à l’année précédente. Cela confirme la mise à jour commerciale publiée au premier semestre de janvier, où la société avait déclaré que ses revenus et son EBITDA avaient dépassé « les attentes du marché ».

Dans le même temps, le courtier vise une expansion supplémentaire en Amérique du Nord et en Asie. Plus500 est entré sur le marché des contrats à terme aux États-Unis en 2021, et cette région est désormais considérée comme « stratégiquement importante » et « représente une opportunité de croissance sur plusieurs années ». Le courtier israélien s’attend également à « une opportunité de bénéfices substantielle [aux États-Unis] à moyen et long terme pour les activités B2B et B2C ».