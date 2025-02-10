Les géants des échanges de cryptomonnaies confrontés à une chute des volumes de交易 en janvier

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Résumé En janvier 2025, le volume des échanges au comptant sur les plateformes de crypto-monnaies a connu une chute significative, s’établissant à 1,73 trillion de dollars, soit une baisse de 19,5 % par rapport au mois précédent. Malgré des niveaux historiques atteints par le Bitcoin, le marché a rapidement corrigé sa trajectoire, affectant des échanges…

Résumé

En janvier 2025, le volume des échanges au comptant sur les plateformes de crypto-monnaies a connu une chute significative, s’établissant à 1,73 trillion de dollars, soit une baisse de 19,5 % par rapport au mois précédent. Malgré des niveaux historiques atteints par le Bitcoin, le marché a rapidement corrigé sa trajectoire, affectant des échanges clés, notamment en Asie.

Une baisse des volumes cryptographiques en janvier 2025

Les volumes des échanges au comptant de crypto-monnaies ont enregistré une baisse marquée en janvier 2025, chutant à 1,73 trillion de dollars après avoir atteint des sommets record de 2,14 trillions de dollars en décembre 2024. Ce déclin est survenu dans un contexte où le marché a atteint des niveaux historiques pour le Bitcoin (BTC) avant de se tourner rapidement vers une correction. Ce chiffre est également inférieur à celui de novembre.

Pression sur les échanges asiatiques

Les plateformes asiatiques ont été particulièrement sous pression, avec Upbit en Corée du Sud et OKX basé à Hong Kong, rapportant des baisses de volumes respectives de 34 % et 24 %. En revanche, les plateformes américaines ont affiché une résilience relative, Coinbase subissant une baisse de 17 %, en ligne avec la tendance générale du marché.

Il est important de noter qu’en novembre, l’engouement lié à la victoire électorale de Donald Trump avait propulsé le marché, atteignant un nouveau sommet historique pour le Bitcoin à plus de 108 000 dollars en décembre. Bien que janvier ait marqué une correction de cette hausse, les volumes d’échanges restent élevés, même s’ils ont diminué par rapport aux niveaux records des deux mois précédents.

Binance maintient sa position dominante

Malgré une chute de 20 % de ses volumes à 801,1 milliards de dollars, Binance a conservé sa position de leader sur le marché avec une part de 46 %. ByBit et Upbit complètent le trio de tête, avec des parts de marché respectives de 14 % et 11 %. Upbit a souffert le plus, enregistrant une diminution de 34 % de ses volumes d’un mois sur l’autre.

Une croissance annuelle toujours solide

Malgré cette baisse mensuelle, les comparaisons annuelles offrent un tableau plus optimiste. Le volume total des échanges sur les principales plateformes a augmenté de 87,9 % par rapport à janvier 2024. ByBit a conduit les graphiques de croissance annuelle avec une augmentation remarquable de 184 %, tandis que Coinbase et Upbit ont plus que doublé leurs volumes par rapport à l’année précédente.

Les manœuvres de Donald Trump continuent de bouleverser le marché des crypto-monnaies, rendant difficile les prévisions pour février. Sa récente décision d’imposer un tarif de 25 % sur l’acier et l’aluminium a eu un impact négatif sur les prix des tokens en début de semaine, y compris celui de XRP.