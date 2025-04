Le Kirghizistan accorde un statut légal à la monnaie numérique de banque centrale et entame des tests.

Le Kirghizistan se dirige vers le lancement de sa monnaie numérique

Le Kirghizistan fait un pas vers l’adoption de sa propre monnaie numérique, le som numérique, suite à la signature par le président Sadyr Zhaparov d’une législation lui conférant le statut de monnaie ayant cours légal.

Un cadre juridique établi

Les modifications signées à la loi constitutionnelle kirghize habilitent la Banque nationale de la République kirghize à émettre une Monnaie Numérique de Banque Centrale (MNBC), définir les règles d’utilisation et superviser la plateforme sur laquelle elle fonctionnera. Bien que la loi ne confirme pas un lancement à grande échelle, elle formalise la reconnaissance légale du som numérique et permet de procéder à des tests pilotes dans l’année.

Tests pilotes et perspectives d’avenir

Selon le bureau du président, l’objectif de la loi est de « lancer un projet pilote d’un prototype de monnaie numérique nationale » et de créer les conditions nécessaires pour son développement légal et technique. Le parlement kirghize aurait adopté cette législation en mars, avant l’approbation finale du président le 17 avril. Grâce à cette loi, la banque centrale obtient le contrôle exclusif de l’émission du som numérique et doit établir des mesures pour sécuriser la monnaie contre la fraude et les abus.

Cependant, une décision finale concernant sa mise en œuvre complète n’est pas attendue avant la fin de 2026, laissant ainsi le temps au pays d’évaluer les résultats de son projet pilote. Le Kirghizistan prévoit de commencer les essais de la plateforme du som numérique cette année, avec la Banque nationale à la tête de cette phase d’essai, visant à évaluer les performances et la sécurité du système avant de s’engager dans un déploiement à l’échelle nationale.

Le Kirghizistan rejoint une liste croissante de pays explorant les monnaies numériques. Bien que plus de 100 nations aient lancé des projets de MNBC, seules quelques-unes, dont les Bahamas, le Nigeria, le Zimbabwe et la Jamaïque, ont déjà mis en œuvre une monnaie numérique.

Ce projet de MNBC s’inscrit dans une volonté du Kirghizistan de se positionner davantage dans le domaine de la finance numérique. Plus tôt dans le mois, l’ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, a signé un accord pour conseiller le pays sur les politiques de blockchain.

Contexte régional et enjeux globaux

Le président Zhaparov a déclaré que cette initiative pourrait favoriser le développement économique et la sécurité des actifs virtuels, créant ainsi de nouvelles opportunités d’affaires. Le Kirghizistan bénéficie également de conditions favorables pour le minage de cryptomonnaies, notamment des ressources hydrauliques abondantes et sous-utilisées. L’Agence internationale de l’énergie note qu’alors que l’hydroélectricité fournit plus de 30 % de l’énergie du pays, seulement une fraction de son potentiel total est actuellement exploitée.

L’approche prudente du Kirghizistan contraste avec celle de pays comme les États-Unis, qui ont largement évité le développement actif des MNBC.

