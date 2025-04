Vibrations Sonores : Le Lexus GR GT3, une Symphonie Automobile Éblouissante.

La Lexus/Toyota GR GT3, attendue avec impatience par les amateurs de voitures de sport, s’apprête à faire son entrée sur le marché. Alors qu’elle a été présentée pour la première fois sous forme de concept lors du Tokyo Auto Salon en 2022, sa version de production est prévue pour 2026. Avant son lancement, des vidéos du prototype en test à Laguna Seca mettent en avant ses caractéristiques impressionnantes.

Tests du prototype à Laguna Seca

Des images capturées par le photographe Alec Gamino et publiées sur Instagram montrent le prototype GR GT3 filant à travers le célèbre virage Corkscrew de Laguna Seca. La vidéo de quelques secondes permet d’entendre le rugissement d’un puissant moteur V8 biturbocompressé. Le son de ce bolide promet d’être aussi captivant que ses performances.

Performances attendues

Bien que ce prototype ne délivre pas le même cri aigu que le V10 de la LFA, il pourrait intégralement concurrencer son prédécesseur. En effet, avec une version modifiée du moteur V8 de 5,2 litres du RC F GT3, la GR GT3 devrait produire davantage de puissance, capable d’atteindre 500 chevaux.

Vers une sortie imminente

Alors que nous avons déjà vu des photos et vidéos espions du GR GT3 sur différents circuits, tels que le Nürburgring et Spa-Francorchamps, sa présence aux États-Unis marque une étape cruciale avant la production. Des rumeurs évoquent même une présentation de la version course dès cette année, avant la version de rue en 2026.

Un prix à la hauteur des attentes

En tant que nouvelle voiture emblématique de Lexus, le prix de la GR GT3 devrait logiquement dépasser les 100 000 dollars lors de sa commercialisation.