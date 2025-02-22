Le Bitcoin Pénètre le Système Bancaire Costaricien grâce à un Nouvel ETF

Introduction

Costa Rica fait un pas significatif dans l’univers des investissements en cryptomonnaies avec le lancement prévu d’un fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin par Banco Nacional, la plus grande banque commerciale du pays. Cette initiative pourrait transformer le paysage financier national, en permettant aux citoyens d’accéder à un produit d’investissement crypto via le système bancaire traditionnel.

Banco Nacional Intègre les Cryptomonnaies au Système Bancaire

Banco Nacional, qui gère plus de 7 milliards de dollars d’actifs et compte plus de 2,1 millions de clients, introduit cet ETF Bitcoin en parallèle d’un ETF S&P 500, selon Coindesk. Ces deux produits d’investissement exigeront un investissement minimal de 100 dollars et seront disponibles en dollars américains plutôt qu’en colón costaricien.

Bien que le cadre réglementaire au Costa Rica n’interdise pas explicitement le trading de cryptomonnaies, il ne reconnait pas formellement les actifs numériques en tant que véhicules d’investissement. La nouvelle structure d’ETF s’aligne cependant avec les régulations existantes, permettant aux investisseurs d’accéder à Bitcoin de manière conforme. Malgré un intérêt croissant pour les actifs numériques, le pays ne dispose toujours pas d’un cadre réglementaire clair pour l’industrie crypto.

Le cadre juridique en vigueur repose sur le principe que toute activité non expressément interdite est autorisée, ce qui a permis aux Costariciens de trader et de posséder des cryptomonnaies sans restrictions légales.

Un Pas Vers une Adoption Accrue des Cryptomonnaies

En 2022, des législateurs ont proposé la Loi sur le Marché des Actifs Cryptographiques, un projet de loi destiné à établir un cadre réglementaire pour les actifs numériques. Ce projet visait à définir l’utilisation des cryptomonnaies pour les paiements sans leur donner le statut de monnaie légale. Cependant, le texte est actuellement bloqué dans le processus législatif, laissant les politiques crypto du pays dans une situation d’incertitude.

L’introduction de l’ETF Bitcoin par Banco Nacional constitue un jalon dans le secteur financier costaricien. Bien que le pays n’ait pas encore établi de cadre réglementaire complet pour les cryptomonnaies, cette évolution indique une acceptation institutionnelle croissante des actifs numériques. Pour les investisseurs costariciens, cet ETF offre une nouvelle façon réglementée d’accéder à Bitcoin, évitant les complexités liées à la gestion de clés privées ou de portefeuilles crypto. À mesure que le paysage financier mondial continue d’adopter les cryptomonnaies, le premier ETF Bitcoin du Costa Rica pourrait ouvrir la voie à une adoption plus large et à une clarté réglementaire accrue dans la région.